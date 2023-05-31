موعد ورابط نتيجة الشهادة الإعدادية في القاهرة

تستعد محافظة القاهرة لإتاحة نتيجة الشهادة الإعدادية الفصل الدراسي الثاني 2023، فى المدارس الأسبوع القادم، وذلك بعد اعتمادها نهاية الأسبوع الجارى من اللواء خالد عبد العال، محافظ القاهرة.



ومن المقرر أن يتم الإعلان عن نتيجة الشهادة الإعدادية على اللينك التالى:

https://eduserv.cairo.gov.eg/Results/PreparatoryCertificate



وانتهى طلاب الشهادة الإعدادية من امتحاناتهم يوم الثلاثاء 23 مايو، وبدأ الطلاب الامتحان الأربعاء الماضي، فى مادة اللغة العربية والخط، بينما أدوا الإمتحان يوم الخميس الموافق 2023/5/18، فى مادتى الدراسات والتربية الدينية، ويوم السبت الموافق 2023/5/20، الامتحان فى مادتى الجبر والإحصاء، الكمبيوتر وتكنولوجيا المعلومات، وأدوا أول أمس الأحد الإمتحان فى مادة اللغة الأجنبية.



وانتهت وحدات الكنترول للشهادة الإعدادية 2023 القاهرة، من عمليات التصحيح وتقدير الدرجات بشكل يراعي الدقة الكاملة، وتتم عمليات التصحيح لأوراق الامتحانات بشكل دقيق جدًا، حتى يكون هناك ضمان لإعضاء كل طالب حقه كاملًا.

وتركز مديريات التربية والتعليم على إعلان نتائج الشهادة الإعدادية 2023 بلا أي أخطاء أو ظلم لأي طالب، ويكون هناك تكافؤ الفرص بين الطلاب.

وعقب الانتهاء من عمليات التصحيح لامتحانات الشهادة الإعدادية 2023 بالقاهرة، تتم عمليات المراجعة والرصد للدرجات بالاختبارات خلال الفترة الحالية، بالإضافة إلى تجميع نتائج الشهادة الإعدادية.

وعقب الانتهاء من عمليات رصد وتجميع نتائج الشهادة الإعدادية 2023، سيتولى مدير مديرية التربية والتعليم محافظة القاهرة فورا عرضها على محافظ القاهرة لاعتمادها رسميا استعدادا لظهورها للطلاب.

ويمكن ترقب ظهور نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية 2023 القاهرة الذي يمكن الوصول إليه عن طريق الضغط هنا، حيث إنه و حتى هذه اللحظة، تظهر على رابط نتيجة الشهادة الإعدادية القاهرة 2023، رسالة نصها "النتيجة لم تظهر بعد".

وانطلقت امتحانات الشهادة الإعدادية بمحافظة القاهرة للعام الدراسي 2022/ 2023، يوم الأربعاء الموافق 17 مايو، لمدة أسبوع كامل، إذ انتهت يوم الثلاثاء الموافق 23 مايو الجاري، من أداء امتحان مادة العلوم.

وبدأت مديريات التربية والتعليم بمحافظة القاهرة، في تصحيح ورق الإجابات استعدادًا لإعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، ومن بين المواد الدراسية أعلنت المديريات أن العينة العشوائية لمادة اللغة الإنجليزية مبشرة، وبعثت برسائل الطمأنينة إلى الطلاب وأولياء أمورهم.

ويفصلنا عن إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية، أيام قليلة، لذا يبحث الطلاب وأولياء أمورهم باستمرار عن رابط الحصول على نتيجة الإعدادية بمحافظة القاهرة.

وفى السياق، أكدت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة، أن نتيجة صفوف النقل ستكون متاحة فى المدارس، بعد إعلانها على موقع المديرية.



وأعلنت مديرية التربية والتعليم بالقاهرة ظهور نتيجة الصف الرابع الابتدائى، وصفوف سنوات النقل بالقاهرة.