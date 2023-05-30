نتيجة الشهادة الإعدادية بالإسماعيلية.. بالاسم ورقم الجلوس

يبحث كثير من الطلاب وأولياء الأمور عن نتيجة الشهادة الإعدادية محافظة الإسماعيلية الإعدادية للعام الدراسي 2022-2023، بعد اعتمادها من اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء.

رابط نتيجة الشهادة الإعدادية

وبلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.29٪، وكان محافظ الإسماعيلية التقى محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام 2022- 2023

ظهرت الآن.. نتيجة الشهادة الإعدادية

وبلغ عدد إجمالي الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، 26850 طالبًا وطالبة، فيما حضر للامتحانات 26521 طالبا وطالبة، ونجح 21294 طالبا وطالبة.

وجاء ترتيب الأوائل على محافظة الاسماعيلية هذا العام 2022-2023 كالتالي:

الطالبة سلمى إسماعيل محمد " المركز الأول" بمجموع درجات 279 درجة.

الطالب أحمد عماد أحمد " المركز الأول مكرر" بمجموع درجات 279 درجة.

الطالبة يقين صلاح فارس " المركز الأول مكرر" بمجموع درجات 279 درجة

وحصد الطلاب الحاصلين على مجموع 278.5 درجة، على المركز الثاني وهما:

الطلاب سلمى هاني عبدالمالك من مدرسة فايد الإعدادية بنات، وماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، ومنة الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي، وبسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات 2، ورغد عاطف عطية من مدرسة 24 أكتوبر الرسمية لغات، مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات، وعمرو على محمد على من مدرسة المجمع التعليمي لغات.

تكريم الموجهين

وكان محافظة الاسماعيلية و الدكتور محمد بحيري وكيل وزارة التربية والتعليم بمحافظة الإسماعيلية، قاما قبل اعتماد نتيجة الشهادة الاعدادية 2023 ترم ثاني بتكريم جميع الموجهين الذين شاركوا في عملية تصحيح وتدقيق أوراق امتحانات طلاب الصف الثالث الاعدادي الدور الأول الفصل الدراسي الثاني.

وأعلنت مديرية التربية والتعليم في محافظة الإسماعيلية عن انتهاء عملية تصحيح امتحانات الشهادة الإعدادية للعام 2023، بعد أن انطلقت امتحانات الصف الثالث الإعدادي في الفترة من السبت 13 مايو 2023 بمادتي اللغة العربية والتربية الدينية، وانتهت يوم الخميس 18 مايو 2023.

وأكدت المديرية أن عملية التصحيح تمت دقة وعناية لضمان الحصول على نتائج دقيقة وموثوقة، ويأتي ذلك في إطار الجهود المستمرة لتوفير بيئة تعليمية مناسبة وتحسين جودة التعليم في محافظة الإسماعيلية.