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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

المحـافظـات

مرسى علم تستقبل اليوم 2000 سائح

فنادق مرسى علم
فنادق مرسى علم

تستقبل مدينة مرسى علم على مدار اليوم الأربعاء 2023/5/31 2000 سائح من جنسيات مختلفة 

 إذ يستقبل  مطار مرسى علم الدولى  اليوم الأربعاء  10 رحلات طيران دولية  تضم  5 رحلات من المانيا ورحلتين من  التشيك  ورحلة من   سلوفاكيا ورحلة  من النمسا ورحلة من ايطاليا 

 ويأتى ذلك ضمن 118 رحلة طيران يستقبلها المطار تصل من 11 دولة أوربية من ألمانيا  و بولندا والتشيك وإيطاليا  والنمسا وسويسرا وبلجيكا وهولندا بدءا من يوم  السبت الماضى وحتى يوم  الجمعة المقبلة حيث يتم تطبيق الاجراءات الاحترازية والامنية للسياح الوافدين و تسهيل  اجراءات  الوصول للوافدين بدءا من وصولهم  الى المطار وحتى نقلهم الى الفنادق  للاستمتاع بإجازاتهم  على شواطىء مرسى علم 

 من ناحية أخرى، يقوم فريق الأنيميشن بعمل حفلات ومهرجانات ترفيهية لجذب المزيد من السياحة الى شواطئ مرسى علم.

وتقع مدينة مرسى علم  جنوب محافظة البحر الأحمر البحر الأحمر وترتفع 60 متراً فوق مستوى سطح البحر وتُعد من أشهر  مدن  السياحة الشاطئية فى مصر وتتميز المدينة بشواطئها الخلابة التى تجذب العديد من السياح من جنسيات مختلفة حول العالم لممارسة سياحة السفارى و سياحة الغوص فى اجمل مواقع الغوص 

وتتميز بكونها موطنًا لأشهر وأجمل المحميات الطبيعية  منها محمية وادى الجمال وهى من أكبر محميات المدينة وأجمل الأماكن في مرسى علم العامرة بمناظر الطبيعة الخلابة حيث النباتات والمخلوقات البرية والبحرية النادرة التي تنتشر على  مساحة 7 آلاف في واحدة من أكبر محميات المدينة.

ويُشكل البر من وادي الجمال مساحة 50 كم ويوجد بها جبل حماطة  حيث الاستمتاع بمُشاهدة مئات من الحيوانات البرية كالغزلان والنسور والصقور وتتكون مدينة مرسى علم  من ثلاث قرى رئيسية هى :-

  قرية برنيس وتشتهر بكونها موطنًا للسياحة العلاجية في المدينة

قرية أبو الحسن الشاذلي وتشتهر بمعالمها الدينية حيث يوجد بها مسجد أبو الحسن الشاذلى الذى يرتاده آلاف من المواطنين من جميع المحافظات المصرية ومن خارج مصر أيضا للاحتفال بمولده الذى يبدأ يوم 1 من شهر ذى الحجة و يستمر حتى يوم وقفة عرقات 9 من ذى الحجة قرية أبو غصون وتشتهر بموقع غوص السفينة الغارقة حيث تتجمع مئات من الأسماك النادرة.

 

فنادق مرسى علم
فنادق مرسى علم

 

 

 

 

 

 

 

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