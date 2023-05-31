طقس اليوم حار نهارا معتدل ليلا والعظمى 35 درجة بالفيوم

يسود محافظة الفيوم اليوم الأربعاء الموافق 31 مايو، طقس حار نهارا معتدل ليلا على كافة أنحاء المحافظة، مع نشاط ملحوظ للرياح على فترات.

ويساعد نشاط الرياح على الإحساس باعتدال الطقس خلال ساعات النهار، بالإضافة إلى انخفاض درجات الحرارة ليلا ليصبح الطقس حار نهارا معتدل في أول الليل ومائل للبرودة في آخره، وخاصة في المناطق المكشوفة.

وأفاد خبراء الطقس أن درجات الحرارة سوف تشهد إرتفاعا طفيفا في درجات الحرارة نهارا وتبقى ليلا في معدلاتها المعتدلة، مع نشاط الرياح التي قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض الأوقات وفي بعض المناطق، ليصبح الطقس مائل للحرارة نهارا، وخلال هذه الفترة يميل الطقس للبرودة في آخر الليل، وخاصة في فترات الصباح الباكر، مع إستمرار الرياح الخفيفة على كافة الانحاء، مع توقعات باستمرار درجات الحرارة في معدلاتها، كما تتكون الشبورة على الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية بالمحافظة، والتي تنقشع مع ارتفاع الشمس صباحا.

إرتفاعا ملحوظ في درجات الحرارة نهارا بالفيوم

وأعلنت الهيئة أن درجات الحرارة اليوم على محافظة الفيوم تبلغ 35 درجة للعظمي نهارا، بينما تبلغ الصغرى 25 درجات مئوية ليلا وحتى ساعات الصباح.

ونصحت هيئة الأرصاد المواطنين ممن تتطلب أعمالهم النزول ليلا، أو خلال ساعات الصباح الباكر ارتداء الملابس المناسبة، خلافا للملابس التي يتم ارتدائها خلال ساعات النهار والتي دائما ما تكون فاتحة اللون، نظرا لارتفاع درجات الحرارة خلال هذه الأوقات.

ويسود محافظة الفيوم خلال هذه الفترة طقس حار نهارا كما تنشط الرياح على مدار اليوم، لتبلغ سرعتها نحو 26 كيلو متر في الساعة ويكون اتجاهها شمالية غربية، بينما تنشط هبات أخرى للرياح بين الحين والآخر وبسرعة عالية قد تصل إلى حوالي 35 كيلو متر في الساعة، كما انها قد تكون مثيرة للرمال والأتربة في بعض المناطق وخاصة على الطرق الصحراوية والقرى المكشوفة على الظهير الصحراوي بنطاق المحافظة.

ويتميز الجو في الفيوم خلال هذه الفترة بنقاء الهواء وخاصة في المناطق الزراعية وبجوار المسطحات المائية والبحيرات، والتي تساعد على امتصاص أي أتربة قد تكون عالقة في الهواء، ويمثل هذا الطقس أجواء مثالية لممارسة الرياضات المائية في بحيرة قارون ووادي الريان والبحيرة المسحورة، فضلا عن ركوب الخيول والجمال والأنشطة الشاطئية التي يمارسها الوافدين إلى المحافظة في هذه الفترة من كل عام.