كلام فى الهوا

الثلاثاء 30/مايو/2023 - 10:43 م 5/30/2023 10:43:21 PM

هناك أسطورة يهودية ورد ذكرها فى سفر القضاة فى الإصحاح من (13) إلى (16) وفى رسالة إلى العبرانيين فى العهد الجديد إصحاح (11) بطلها اسمه «شمشون ابن منوح الدنى» هذا الاسم معناه ابن الشمس» وتقول الأسطورة إن بنى إسرائيل ذاقوا عذاباً مهيناً على يد أعدائهم، وقد بعث الرب ملاكاً لرجل منهم كانت زوجته عاقراً ووعدهم بابن تكون له قوة هائلة يحمى بها بنى إسرائيل بشرط ألا يشرب هذا الابن الكحول ولا يقص شعره أبداً. وحقق الرب ما وعد به، وكبر شمشون وأصبح حكيماً وشجاع وقوى جداً. أحب شمشون فتاة أسمها «دليله» وفى لحظة غرام اعترف لها شمشون أن سر قوته فى سعره. وهو مستلقى على بطنه قامت بقص شعره وفقد قوته وتم وضعه فى معبد تمهيداً لإعدامه. ولكن شمشون استعاد قوته وحطم الأغلال وهدم المعبد على رأسه ورؤوس الجميع. وإذا تمعنا النظر فيما حولنا نجد أنفسنا أمام من يهدم المعبد على رؤوسنا بذات السذاجة والعناد.

لم نقصد أحداً!!