وزيرة التخطيط تؤكد استعداد مصر لتقديم كل الدعم التقني للحكومة الفلسطينية

أكدت د. هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، استعداد مصر لتقديم كل الدعم التقني للحكومة الفلسطينية مشيرة إلى العلاقات القوية التي تجمع البلدين، خلال اسقبالها وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي.

رؤية مصر 2030

وأوضحت السعيد، أن الوزارة مسئولة عن متابعة رؤية مصر 2030، ووضع أهدافها بما يتطابق مع الأهداف الأممية للتنمية المستدامة، وأجندة أفريقيا 2063، موضحة أن الوزارة تعمل علي إعداد الخطط متوسطة المدى والخطط الاستثمارية السنوية، التي تراعي في مستهدفاتها نسب النمو والبطالة وجميع المستهدفات الأخرى.

وزيرة التخطيط والوفد الفلسطيني

وأشارت وزيرة التخطيط إلى دور الصندوق مصر السيادي الذي يعد الذراع الاستثماري للدولة ويهدف إلى مزيد من الاستثمارات ودعم القطاع الخاص.

وتابعت أن هناك مجموعة من الجهات التابعة للوزارة، مشيرة إلى معهد التخطيط القومي، والمعهد القومي للحوكمة والتنمية المستدامة والذي يضم مركز للحوكمة وآخر للتنمية المستدامة بالإضافة إلى مركز لريادة الاعمال والمركز الديموجرافي، كما يتبع الوزارة كذلك الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.

العلاقات المصرية الفلسطينية

من جانبه أعرب، وزير الاقتصاد الفلسطيني خالد العسيلي، عن امتنانه لعقد اللقاء، مستعرضًا مهام وتخصصات وزارة الاقتصاد الفلسطينية، مؤكدا أهمية العلاقات المصرية الفلسطينية على كل المستويات، معربا عن تطلعه لأن تكون العلاقات الاقتصادية بين الطرفين خلال الفترة المقبلة أكثر قوة ومتانة.

حضر اللقاء من الوزارة د. أحمد كمالي، نائب وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، د. نجلاء البيلي، مساعد الوزيرة لإدارة الأصول والاستثمار، كمال نصر، مساعد الوزيرة لشئون المكتب الفني، السفير حازم خيرت، المشرف على مكتب التعاون الدولي، ومن الجانب الفلسطيني، وطارق فانوس، مندوب سفارة فلسطين بالقاهرة، ومعاذ الجعبري، مدير مكتب الوزير، وحيدر حجة، مدير عام مؤسسة المواصفات والمقاييس، واحمد راغب الحاج، رئيس هيئة تشجيع الاستثمار والمدن الصناعية، وسهى عوض الله، رئيس ديوان الوزير.