دكتوراه شرفية لباحث متوفى فى حضور أسرته بجامعة القاهرة

فى لفتة إنسانية رائعة منحت جامعة القاهرة، ممثلة فى كلية الدراسات الإفريقية العليا، الدكتوراه الشرفية لأحد الباحثين بعد وفاته التى جاءت قبل تحديد موعد المناقشة العلنية لرسالته فى التاريخ الإسلامى.

وكان الباحث أيمن السيد عبداللطيف، قد أعد رسالة دكتوراه بعنوان «مجتمع المغرب الأقصى فى العهد الوطاسى 1471-1554»، تحت إشراف الدكتور حسين مراد، أستاذ التاريخ الإسلامى بالكلية، والدكتورة سوزى أباظة، أستاذ التاريخ الإسلامى بالكلية.

وجاءت وفاة الباحث بعد إجراء سمنار ما قبل المناقشة، إلا أن مشرفى الرسالة تقدموا بطلب للدكتور عطية الطنطاوى عميد الكلية، الذى بدور رفع الطلب إلى إدارة الجامعة برئاسة الدكتور محمد عثمان الخشت، وتم إجراء مناقشة شرفية بحضور مشرفى الرسالة والدكتور بطل شعبان، أستاذ التاريخ الإسلامى، فى حضور زوجة الباحث المتوفى وبناته.

وحرصت أسرة الباحث المتوفى على الحضور، والتقاط صور مع لجنة المناقشة المنعقدة ومعهم صورة كبيرة للباحث على المنصة، وسط محاولات لطباعة الرسالة فى كتاب وخروجها للنور، كونها من الصعب وضعها فى مكتبة الكلية؛ لأن الشروط تتضمن أن تكون المناقشة علنية بحضور الباحث.