الأربعاء 31 مايو 2023
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رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

أخبار وتقارير

بدء فعاليات ختام مهرجان إبداع 11 بحضور وزير الشباب

مهرجان إبداع 11
مهرجان إبداع 11

بدأت منذ قليل، فعاليات ختام مهرجان إبداع 11 ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة ، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، للإعلان عن جوائز مهرجان مسابقة «إبداع»، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2022-2023، النسخة 11، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي،  بحضور  الفنان أحمد وفيق ، والفنان فتحي عبد الوهاب ، والفنان سامح حسين ، والإعلامية صفاء أبو السعود ، والفنان محمود الحديني . 

بدأ الحفل بمقطوعة موسيقية قدمها الفائزون بجوائز العزف الفردي ، وقاموا بعض مقتطفات لبعض المقطوعات الموسيقية مثل لولا الملامة ، قال جاني بعد يومين ، ياواد ياتقيل لسعاد حسني، جبار وكل ما أقول التوبة، والمقطوعات من توزيع  أحمد عبد الوهاب ، وقدم كورال الجامعات فقرة بعنوان " قديم وجديد “ ,وقدم الفنان أحمد جمال ضيف شرف المهرجان بعض أغانيه خلال الحفل .

يقام الحفل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووزارة الشباب والرياضة ، وسيتم تكريم  الفنان محمد رياض ، والفنان فتحي عبد الوهاب ، والفنان أحمد وفيق ، والفنان سامح حسين ، والكاتب عبد الرحيم كمال ، والفنان الراحل خالد صالح ، والفنانة منال سلامة ، والفنان محمد جمعة ، والفنان عصام عمر والفنان أشرف زكي . 

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