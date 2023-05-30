بدء فعاليات ختام مهرجان إبداع 11 بحضور وزير الشباب

بدأت منذ قليل، فعاليات ختام مهرجان إبداع 11 ، بقاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة القاهرة ، بحضور وزير الشباب والرياضة أشرف صبحي، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة، للإعلان عن جوائز مهرجان مسابقة «إبداع»، لطلاب الجامعات والمعاهد العليا للعام الجامعي 2022-2023، النسخة 11، برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، بحضور الفنان أحمد وفيق ، والفنان فتحي عبد الوهاب ، والفنان سامح حسين ، والإعلامية صفاء أبو السعود ، والفنان محمود الحديني .



بدأ الحفل بمقطوعة موسيقية قدمها الفائزون بجوائز العزف الفردي ، وقاموا بعض مقتطفات لبعض المقطوعات الموسيقية مثل لولا الملامة ، قال جاني بعد يومين ، ياواد ياتقيل لسعاد حسني، جبار وكل ما أقول التوبة، والمقطوعات من توزيع أحمد عبد الوهاب ، وقدم كورال الجامعات فقرة بعنوان " قديم وجديد “ ,وقدم الفنان أحمد جمال ضيف شرف المهرجان بعض أغانيه خلال الحفل .



يقام الحفل تحت رعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي ، ووزارة الشباب والرياضة ، وسيتم تكريم الفنان محمد رياض ، والفنان فتحي عبد الوهاب ، والفنان أحمد وفيق ، والفنان سامح حسين ، والكاتب عبد الرحيم كمال ، والفنان الراحل خالد صالح ، والفنانة منال سلامة ، والفنان محمد جمعة ، والفنان عصام عمر والفنان أشرف زكي .