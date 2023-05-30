غلق فتحة الدوران بميدان الرماية لتنفيذ أعمال الممشي السياحي بالمتحف المصري

قررت محافظة الجيزة، غلق كلي لفتحة الدوران بميدان الرماية (بداية طريق الفيوم)، لتنفيذ أعمال الممشى السياحي بالمتحف المصري الكبير (أعلى ميدان الرماية - طريق الفيوم) والذي يربط بين المنطقة الأثرية "الأهرمات" والمتحف المصرى الكبير.

غلق فتحة الدوران بميدان الرماية

ونسقت الإدارة العامة لمرور الجيزة مع الجهات المعنية، فتحة دوران أخرى تبعد عن فتحة الدوران الحالية بمسافة ما يقرب من 150مترا لتخدم حركة المركبات القادمة من طريق الفيوم وترغب في العودة مرة أخرى لطريق الفيوم، اتجاه مدينة ضباط الرماية وحدائق الأهرام.

مدة غلق فتحة الدوران بميدان الرماية

ويأتي الغلق لمدة شهرين بدءا من الساعة 12 صباحاً يوم الأربعاء الموافق 31 مايو 2023 وحتي يوم الأحد الموافق 30 يوليو 2023.

وكلف اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة، رئيس حي الهرم بالمتابعة الميدانية للأعمال والتنسيق مع الجهات المنفذة لإزالة أي معوقات.

ولفت إلى أن الإدارة العامة لمرور الجيزة، بالتنسيق مع الشركة المنفذة قامت بوضع اللوحات الإرشادية الخاصة بمنطقة الأعمال وكذلك وسائل الأمن الصناعى من كشافات إضاءه والطواحين الضوئية والحواجز الفسفورية بمحيط منطقة الأعمال بالكامل، لضمان أمن وسلامة المواطنين وتوعيتهم وإرشادهم، كما تم تعيين الخدمات المرورية اللازمة لتسيير الحركة المرورية.