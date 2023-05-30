اقرأ غدًا بالوفد.. السيسي يشهد اختبارات المتقدمين لوظائف التربية والتعليم

تنشر جريدة الوفد في عددها الصادر، غدًا الأربعاء، العديد من الموضوعات والتقارير الإخبارية المهمة، أبرزها: "السيسي يشهد اختبارات المتقدمين لوظائف التربية والتعليم".

يتضمن عدد الجريدة الكثير من الموضوعات الأخرى، أهمها:-

السيسي يشهد اختبارات المتقدمين لوظائف التربية والتعليم

الرئيس يؤكد حرص الدولة على أتباع أعلى المعايير لانتقاء أفضل الكوادر المؤهلة علميا وفنيا

"الحكومة" تنفي هدم المقابر الأثرية

آلاف الأعضاء بعمومية سحب الثقة من نقيب المهندسين

خلال استقباله رئيس الوزراء الفلسطيني.. الإمام الأكبر: محاولة التقسيم الزماني والمكاني للحرم القدسي عبث وتزوير

"الأعلى للثقافة" يختار الفائزين بـ "جوائز الدولة".. "التقديرية للفنون" لـ هاني شنودة وأشرف زكي ودليلة الكرداني والتفوق لـ رانيا وفتحي عفيفي.. والنيل للآداب لاسم الراحل محمد عناني

"كولر" يؤجل عروض الرحيل عن الأهلي.. ويكشف سر استبعاد أيمن أشرف

هدنة جديدة في السودان والجيش يؤكد قدرته على حسم المعركة مع الدعم السريع.. 13.6 مليون طفل سوداني يواجهون الموت ونهب 17 ألف طن من المساعدات الغذائية