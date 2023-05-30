أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات داخل الصين والمكسيك

فرضت وزارة الخازانة الأمريكية، اليوم الثلاثاء، عقوبات على أفراد وكيانات داخل الصين والمكسيك، كجزء من الجهود العالمية الرامية إلى وقف التصنيع والاتجار غير المشروعيين في مادة الفنتانيل وغيره من العقاقير الصناعية الأخرى التي قد يكون لها آثار جانبية قاتلة.

وزارة الخارجية الأمريكية

وذكر الموقع الرسمي لوزارة الخارجية الأمريكية، أن تلك العقاير؛ وعلى رأسها الفتنانيل، تعد السبب الرئيسي للوفاة بين البالغين في الولايات المتحدة، ممن تتراوح أعمارهم ما بين 18 و45 عامًا.

وشملت قرارات الخزانة الأمريكية عقوبات على 17 فردًا وكيانًا متورطين في إنتاج مواد مخدرة غير مشروع، 13 منها داخل جمهورية الصين الشعبية وأربعة داخل المكسيك.

وقد تم اتخاذ هذا الإجراء بالتنسيق الوثيق بين الحكومتين الأمريكية والمكسيكية، حيث أن قائمة العقوبات تستهدف كيانات وأفراد متورطين في أنشطة إجرامية، قد تكون موجهة إلى داخل الأسواق الأمريكية، وليس بلدانًا بعينها.

وتعلن الإدارة الأمريكية، التزامها إزاء تعطيل سلاسل توريد المواد المخدرة الصناعية غير المشروعة، من الإنتاج إلى التهريب ثم التوزيع.

واشنطن لاتؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا، وذلك عقب ضربات بمسيرات استهدفت مباني عالية في موسكو، لكنها قالت إن روسيا تتحمل مسؤولية الحرب مع أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها.

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة "ما زالت تقيم ما حدث في موسكو"، حيث استُهدفت أبنية سكنية لأول مرة منذ بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا.

وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف المسؤولية.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أفاد أن روسيا نفذت ضربات جوية في كييف، الثلاثاء، للمرة الـ17 في شهر مايو فقط.

وتابع: "بدأت روسيا هذه الحرب غير المبررة على أوكرانيا. يمكنها وضع حد لها في أي لحظة عبر سحب قواتها من أوكرانيا، بدلا من شن هجمات وحشية على المدن والشعب الأوكراني كل يوم".

وجاءت تصريحاته فيما يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة للسويد، الساعية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

بوتين يكشف أسباب هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على منشآت مدنية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على المنشآت المدنية الروسية صباح اليوم الثلاثاء، هو رد على تدمير القوات الروسية لمقر الاستخبارات الأوكرانية قبل يومين.

وتابع: تحدثنا بالفعل عن إمكانية ضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية، والتي تشمل بطبيعة الحال مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية، الذي استهدف من قبل قواتنا قبل يومين أو ثلاثة.

وأوضح الرئيس بوتين، أن قوات كييف عاجزة عن ضرب الأهداف العسكرية الروسية، لذلك تلجأ لحيل وصفها بـ الدنيئة لترهيب الشعب الروسي، وذلك من خلال ضرب الأهداف المدنية.

وأكد الرئيس أن هذا الهجوم دليل واضح على النشاط الإرهابي الذي تمارسه سلطات كييف.

وأضاف أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية في العاصمة موسكو، عملت بشكل طبيعي خلال هجمة المسيرات الأوكرانية، وتمكنت من إسقاطها جميعا.