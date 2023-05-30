محافظ الغربية يتابع أعمال إنشاء كوبري المحلة

تابع الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم، أعمال الرصف والتطوير الجارية بمركزي المحلة وسمنود وذلك ضمن جولاته الميدانية اليومية لمتابعة كافة المشروعات على أرض المحافظة، إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات.

وخلال الجولة تفقد المحافظ شوارع المشحمة، الرجبي، الزيوت والصابون، نادي الصيد، لمتابعة أعمال النظافة ورفع المخلفات كما تفقد أعمال إنشاء كورنيش المحلة والذي قاربت المرحلة الثانية منه على الانتهاء، كما تفقد المحافظ في سمنود أعمال إنشاء كورنيش ترعة الساحل، إلى جانب تفقد أعمال النظافة ورفع المخلفات بشوارع المدينة.

جاء ذلك بحضور اللواء كمال عبد الله رئيس مركز ومدينة سمنود، المحاسب أحمد المغاوري رئيس حي أول المحلة واللواء هشام رفعت رئيس حي ثان المحلة.