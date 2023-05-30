واشنطن لاتؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا

أعلنت الولايات المتحدة، الثلاثاء، أنها لا تؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا، وذلك عقب ضربات بمسيرات استهدفت مباني عالية في موسكو، لكنها قالت إن روسيا تتحمل مسؤولية الحرب مع أوكرانيا.

وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية: "بشكل عام لا نؤيد تنفيذ هجمات داخل روسيا. نركز على تزويد أوكرانيا بالمعدات والتدريب الذي تحتاجه لاستعادة السيادة على أراضيها".

وأضاف المتحدث أن الولايات المتحدة "ما زالت تقيم ما حدث في موسكو"، حيث استُهدفت أبنية سكنية لأول مرة منذ بدأت روسيا هجومها على أوكرانيا.

وحمل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين كييف المسؤولية.

لكن المتحدث باسم الخارجية الأميركية أفاد أن روسيا نفذت ضربات جوية في كييف، الثلاثاء، للمرة الـ17 في شهر مايو فقط.

وتابع: "بدأت روسيا هذه الحرب غير المبررة على أوكرانيا. يمكنها وضع حد لها في أي لحظة عبر سحب قواتها من أوكرانيا، بدلا من شن هجمات وحشية على المدن والشعب الأوكراني كل يوم".

وجاءت تصريحاته فيما يجري وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن زيارة للسويد، الساعية للانضمام إلى حلف شمال الأطلسي (ناتو).

بوتين يكشف أسباب هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على منشآت مدنية

قال الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، إن هجوم الطائرات المسيرة الأوكرانية على المنشآت المدنية الروسية صباح اليوم الثلاثاء، هو رد على تدمير القوات الروسية لمقر الاستخبارات الأوكرانية قبل يومين.

وتابع: تحدثنا بالفعل عن إمكانية ضرب مراكز صنع القرار الأوكرانية، والتي تشمل بطبيعة الحال مقر المخابرات العسكرية الأوكرانية، الذي استهدف من قبل قواتنا قبل يومين أو ثلاثة.

وأوضح الرئيس بوتين، أن قوات كييف عاجزة عن ضرب الأهداف العسكرية الروسية، لذلك تلجأ لحيل وصفها بـ الدنيئة لترهيب الشعب الروسي، وذلك من خلال ضرب الأهداف المدنية.

وأكد الرئيس أن هذا الهجوم دليل واضح على النشاط الإرهابي الذي تمارسه سلطات «كييف».

وأضاف أن أنظمة الدفاعات الجوية الروسية في العاصمة موسكو، عملت بشكل طبيعي خلال هجمة المسيرات الأوكرانية، وتمكنت من إسقاطها جميعا.

وفى وقت سابق، أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن استنكارها لمحاولات القوات الأوكرانية شن هجمات إرهابية ضد روسيا، وأكدت أن موسكو تحتفظ بحقها في اتخاذ أكثر الإجراءات صرامة ردا على ذلك، وذكرت أن الهجمات التي حاولت كييف تنفيذها باستخدام طائرات بدون طيار ضد مناطق في موسكو وضواحيها، موجهة حصريا ضد السكان المدنيين من أجل بث الذعر

وكانت قد أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا حاولت شن هجوم إرهابي بطائرات بدون طيار على منشآت في مدينة موسكو. وشاركت في الهجوم 8 طائرات بدون طيار، وقد تم تدمير كل المسيرات.

الحرب الروسية الاوكرانية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها، مضيفة أن 3 مسيرات منها تم التصدي لها عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات دون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس للصواريخ المضادة للطائرات في منطقة موسكو.

وزارة الدفاع الروسية

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، أن أوكرانيا حاولت مهاجمة موسكو بـ 8 طائرات مسيرة، وأكدت أن الدفاعات الجوية تمكنت من تدميرها كلها، مضيفة أن 3 مسيرات منها تم التصدي لها عن طريق الدفاعات الإلكترونية وفقدت السيطرة وانحرفت عن أهدافها المحددة، وأُسقطت 5 طائرات دون طيار بواسطة نظام بانتسير-اس للصواريخ المضادة للطائرات في منطقة موسكو.

و قال المتحدث باسم الكرملين، دميتري بيسكوف، إن الهجوم بالطائرات المسيرة الذي حاولت أوكرانيا من خلاله استهداف موسكو، وكذلك استهداف مناطق روسية يؤكد مرة أخرى ضرورة مواصلة العملية العسكرية الخاصة.

وقال بيسكوف، إن جميع الأجهزة والوزارات المعنية قامت بمهامها على أكمل وجه، وكذلك تصدت أنظمة الدفاع الجوي بنجاح وبشكل جيد للطائرات المسيرة

اوكرانيا تتسلم 60 دبابة وتحتاج لـ 120 طائرة مقاتلة

قال وزير الدفاع الأوكراني أليكسي ريزنيكوف إن أوكرانيا تسلمت نحو 60 دبابة "ليوبارد-2" من الغرب، وأعلن احتياجها لحوالي 120 طائرة مقاتلة، يجب أن يكون معظمها من طراز "إف-16"..

جاء ذلك في مقابلة للوزير مع المجموعة الإعلامية Funke، حيث تابع أن الدول الغربية سلمت إلى أوكرانيا حتى الآن حوالي 60 دبابة "ليوبارد-2"، وأن "تحالف دبابات ليوبارد" يتكون من ألمانيا وبولندا وهولندا والسويد والبرتغال وإسبانيا وكندا، مشيرا إلى أن أوكرانيا تسلمت حتى الآن كتيبتي دبابات، كل منها 30 دبابة، وفقا لروسيا اليوم.