أخر تطورات أسعار الذهب في الأسواق الآن

استقرت أسعار الذهب خلال التعاملات المسائية ، اليوم الثلاثاء 30 مايو، في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة، ليسجل متوسط سعر عيار "21" الأكثر انتشارا عند سعر 2340 جنيهًا لسعر الجرام الواحد دون المصنعية، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية.

أسعار الذهب

وواصلت أسعار الذهب تراجعها في بداية التعاملات الصباحية، ولكن ارتفعت بشكل طفيف فى منتصف التعاملات بنحو 5 جنيهات للجرام الواحد في الأسواق المصرية ومحلات الصاغة .

ومازالت أسعار الذهب في مرحلة تذبذبات متتالية في الأسواق المصرية، حيث شهدت في الأيام الماضية ارتفاعاً كبيراً، ثم عكست طريقها نحو التراجعات المتتالية في الفترة الأخيرة.

اتخذت أسعار الذهب طريقها نحو سلسلة من الانخفاضات في الأسواق المصرية، وسط تحرك سعر أونصة الذهب في البورصة العالمية، ليهبط من أعلى مستواياته على الإطلاق وهو 2750 جنيهًا للجرام ليتراجع إلى مستوى 2340 جنيهًا.

حققتْ أسعار المشغولات الذهبية ارتفاعات كبيرة في الآونة الأخيرة في الأسواق المصرية، إذْ قفز سعر عيار"21" من مستوى 1670 جنيهًا إلى مستوى 2750 جنيهًا من دون المصنعية.

وشهدت أسعار الذهب في مصر الأيام الماضية تذبذبات في الأسعار ما بين الارتفاع والانخفاض، ووصل الذهب في الأسواق إلى أعلى مستوى له على الإطلاق، وهو سعر الـ2750 جنيهًا، فيما تراجعت بنحو 410 جنيهًا لتصل بعد ذلك إلى مستوى 2350 جنيهًا حتى الآن.

من أهم أسباب ارتفاع أسعار الذهب، العرض والطلب، إذ يدفع زيادة الإقبال على المعدن الأصفر الأسعار نحو الأعلى على خلفية اتجاه المستثمرين الذي يعزز من قيمته في الأسواق لكونه ملاذًا آمنًا.

الأمر الثاني، تنعكس فيه الأمور في حالة العزوف عن المعدن الأصفر الذي يضعف من بريق الذهب الذي يدفعه نحو الانخفاض في الأسواق عن طريق تحول المستثمرين نحو الدولار.

أسعار الذهب فى مصر الآن:

أسعار الذهب

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الثلاثاء، ليسجل متوسط سعر عيار "21" عند سعر 2340 جنيهًا، وهو الأكثر رواجًا في الأسواق المصرية، فيما بلغ متوسط سعر عيار "24" مستوى 2674 جنيهًا.

سجل متوسط سعر عيار "18" نحو 2006 جنيهًا، في حين بلغ متوسط سعر عيار "14" سعر 1560 جنيهًا، وحققَّ سعر الجنيه الذهب 18720 جنيه، فيما بلغ السعر العالمي للذهب نحو 1964 دولارًا للأوقية.