قائمة البنك الأهلي لمواجهة الداخلية بالدوري.. وغياب 4 لاعبين أساسيين

اختار بابا فاسيليو المدير الفني لفريق البنك الأهلي 20 لاعبا للدخول في معسكر مغلق اليوم استعدادًا لمواجهة الداخلية ضمن مباريات الجولة 30 من مسابقة الدوري المصري الممتاز.

والمقرر لها غدا الأربعاء ويستضيفها ستاد القاهرة الدولي في السابعة مساء

وجاءت القائمة علي النحو التالي

حراسة المرمي

محمد أبو جبل _ احمد صبحي

خط الدفاع..

أحمد ياسين _ سعيدو سيمبوري _ محمود الجزار _ أمير مدحت _عاصم صلاح _ اسحاقو يعقوبو _ أسامة ابراهيم

خط الوسط..

محمد فتحي _ محمود سيد _محمد هلال _ حمدي علاء _ أحمد ياسر _ أحمد سعيد _ موسي دياوارا _ محمود قاعود _ فراس بن عايفية

خط الهجوم ..

أسامة فيصل _ باسم مرسي.

وتشهد القائمة غياب كلا من

محمود الزنفلي ومحمد بسيوني وكريم بامبو للإصابة

وإسلام جابر للإيقاف مباراة واحدة بسبب تراكم الإنذارات.