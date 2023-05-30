إعلان نتيجة إعدادية كفر الشيخ الأحد

بعد اعتمادها من المحافظ

يعتمد محافظة كفرالشيخ اللواء جمال نور الدين، الأحد المقبل ، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي الشهادة الإعدادية، ويجري حاليا تصحيح أوراق إجابات الطلاب داخل الكنترولات بالقطاعات الثلاثة، والذي تستمر حتى نهاية هذا الأسبوع، وبدء عمليات المراجعة والرصد، تمهيدا لإعلان النتيجة.

وأوضح وكيل تعليم كفرالشيخ محمد عبد الله، أنه تفقد عمليات التصحيح بالكنترولات الخاصة بالشهادة الإعدادية بالمحافظة، للتأكد من انتظام العمل في عمليات التصحيح وحصول كل طالب على حقه كاملا.

وأشار "عبد الله"، إلى أن 63 ألفا و308 طلاب بالشهادة الإعدادية خاضوا الامتحانات بدون أي شكوى في جميع امتحانات المختلفة هذا العام، ولم توص غرف العمليات الرئيسية بالديوان العام للمحافظة، غرفة العمليات الرئيسة بالمديرية والغرف الفرعية بالإدارات التعليمية المختلفة حدوث أي مشاكل داخل اللجان المختلفة.