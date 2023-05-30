تشاد تشرع في بناء أربعة سدود لمواجهة الفيضانات

وضع صالح كبزابو، رئيس الحكومة الإنتقالية في تشاد، حجر الأساس لبناء أربعة سدود في نجامينا، ستكلف 22 مليار فرنك أفريقي للخزانة العامة، ويبلغ طوله 30كم.

تشاد تبني أربعة سدود

تهدف هذه السدود، التي سيتم بناؤها في مناطق واليا وغار دولي وتوكرا ودينغالي، لمكافحة ارتفاع منسوب مياه نهري شاري ولوغون، هذان رافدا بحيرة تشاد في تلك الارتفاع وينتج فيضانات مستمرة يعاني منها السكان في المنطقة.

بدأت أعمال البناء مباشرة بعد وضع حجر الأساس، سيكلف بناء هذه الهياكل من مواد مستدامة 22 مليار فرنك أفريقي للدولة التشادية.

رحب صالح كبزابو، رئيس الحكومة ، خلال عملية وضع الحجارة، بإنشاء 4 سدود، قائلًا:" كنا هناك من أجل سلامة المواطنين وانتهاء كابوس الفيضانات جئنا لنبي ونبعد عن التدمير"، موجهًا الدعوة للمواطنين لحماية المبني.

أعرب رئيس بلدية الدائرة التاسعة محمد صالح كريمة، عن ارتياحه للوفاء بهذا الوعد الذي قطعه الرئيس الراحل إدريس ديبي إيتنو، الذي قُتل في أبريل 2021 في هجوم مضاد للجيش ضد متمردي الحقيقة في الشمال ابتهج "سكان التاسع يمكن أن يناموا أخيرًا بسلام".

تواجه بلدية الدائرة التاسعة، فيضانات كل عام بسبب ارتفاع منسوب مياه نهري شاري ولوجون.

لم تجعل السدود التي أقامتها الحكومة في تربة بسيطة من الممكن احتواء مياه هذه الأنهار، تحت ضغط هذه المياه تراجعت عدة سدود، دمرت أخرى من قبل السكان المحليين