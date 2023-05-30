حقيقة هروب أوسوريو مدرب الزمالك من فندق الإقامة

أوسوريو

ترددت أنباء في الساعات الماضية، عن هروب المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك، من فندق إقامته الذي يقيم فيه بالقاهرة.



وتابعت التقارير الصحفية أن أسوريو لم يتهرب من فندق إقامته ويتواجد حاليا في معسكر الزمالك استعدادا لمباراة طلائع الجيش، المقرر له اليوم الثلاثاء على ستاد القاهرة الدولي، ضمن مؤجلات الجلوة الثالثة والعشرين من مسابقة الدوري المصري الممتاز.



وتابعت التقارير أن المدرب الكولومبي نقل مكان إقامته بالفندق، إلى أحد الفيلات في منطقة السادس من أكتوبر، بعدما تم سداد مستحقات فندق إقامة أوسوريو، وسيتوجه للفيلا بعد المباراة ولا توجد أزمات.



وأكدت مصادر مقربة من المدرب الكولومبي أن أوسوريو غاضب من تلك الأنباء التي تشيير لهروبه بسبب المستحقات، ويتواجد في معسكر الزمالك.



يستضيف فريق الزمالك اليوم الثلاثاء نظيره طلائع الجيش في المباراة المرتقبة على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة الـ23 من الدوري المصري الممتاز .



ترتيب الزمالك وطلائع الجيش قبل اللقاء المرتقب



يدخل فريق الزمالك لقاء طلائع الجيش يحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز لعب 28 مباراة فاز في ثلاثه عشر وتعادل في 8 مباريات وخسر في 7 مباريات ، فيما يحل فريق طلائع الجيش ضيفًا على فريق الزمالك محتلا المركز السابع عشر لعب حتي الآن 28 مباراة فاز في خمس مباريات وتعادل في أحدي عشر مباراة وخسر في 12 مباراة ويمتلك 26 نقطة.

تبدأ أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر مايو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات

تبدأ أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر مايو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، و 8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية ، و9 مساء بتوقيت الإمارات.



أوسوريو يٌعلن قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش



حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

فى الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

في الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبد الله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبد الرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي

فى الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.



