سيف الجزيري يقود تشكيل الزمالك المتوقع أمام طلائع الجيش

استقر الكولمبى خوان كارلوس أوسوريو المدير الفني لفريق الزمالك على قيادة سيف الجزيري في مركز الهجوم في اللقاء المرتقب أمام طلائع الجيش على ستاد القاهرة الدولي ضمن منافسات الجولة 23 المؤجلة في الدوري المصري الممتاز.

تشكيل طلائع الجيش المتوقع أمام الزمالك في الدوري المصري

في حراسة المرمى: محمد شعبان

خط الدفاع: محمد فتح الله، أحمد أيمن منصور، خالد سطوحي

خط الوسط: أحمد عبدالرحمن «زولا»، فريد شوقي، محمد شحاتة، على حمدي، أحمد متعب

خط الهجوم: كريم طارق، بول جوليوس، أحمد سمير.

قائمة الزمالك لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحي.

خط الدفاع : حمزة المثلوثي - حسام عبدالمجيد - مصطفى الزناري - محمد طارق - أحمد فتوح - حاتم محمد "سكر".

خط الوسط: نبيل عماد دونجا - محمد أشرف "روقا" - سيد عبدالله "نيمار" - سيف جعفر - أحمد بلحاج - محمود عبدالرازق "شيكابالا" - أحمد سيد "زيزو" - إبراهيما نداي - مصطفى شلبي.

خط الهجوم: سيف الدين الجزيري - ناصر منسي - سامسون أكينولا.

تشكيل الزمالك المتوقع لمباراة طلائع الجيش

حراسة المرمى : محمد صبحي

الدفاع : حاتم سكر - حسام عبدالمجيد - حمزة المثلوثي

الوسط: محمد أشرف روقا - نبيل عماد دونجا - أحمد سيد "زيزو" محمود عبدالرازق "شيكابالا".

الهجوم : إبراهيما نداي - سيف الدين الجزيري - مصطفى شلبي.

حكم مباراة الزمالك وطلائع الجيش

أسندت اللجنة المنظمة مباراة الزمالك وطلائع الجيش للحكم محمد الحنفي حكما للساحة، وكلًا من أحمد توفيق ووائل شعبان مساعدان، وهشام الفلال حكمًا رابعًا.

موعد مباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

تنطلق أحداث مباراة الزمالك وطلائع الجيش مساء اليوم الثلاثاء الموافق 30 من شهر مايو 2023، في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة، و8 مساء بتوقيت المملكة العربية السعودية، و9 مساء بتوقيت الإمارات.

القنوات الناقلة لمباراة الزمالك وطلائع الجيش في الدوري المصري

يذاع اللقاء التي تجمع بين الزمالك وطلائع الجيش، على قنوات أون تايم سبورت 1 بتعليق حاتم بطيشة