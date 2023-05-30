الدقهلية تعتمد نتيجة امتحان الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 87.5٪

اعتمد الدكتور أيمن مختار، محافظ الدقهلية، اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحان شهادة إتمام مرحلة التعليم الأساسي "الشهادة الإعدادية" الدور الأول" للعام الدراسي 2023 بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.

جاء ذلك بحضور الأستاذ ناصر شعبان، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، إذ أوضح وكيل الوزارة أن عدد من تقدموا للامتحان هذا العام 123812 طالبًا وطالبة بالإعدادية العامة نجح منهم 108296 طالبًا وطالبة بنسبة نجاح بلغت 87.5٪.

وأجرى محافظ الدقهلية، اتصالات هاتفية بالطلاب والطالبات الـ 10 الأوائل من أبناء المحافظة، هنئهم على نجاحهم وتفوقهم وتمنى لهم مستقبلًا باهرًا والمزيد من التفوق والتميز في مراحلهم التعليمية القادمة، مشيدًا بجهود مديرية التربية والتعليم والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة.

جدير بالذكر أن الـ 10 الأوائل هم الطالبة: غادة حازم علي أحمد منصور الباز من مدرسة طوخ الاقلام بالسنبلاوين حصلت على المركز الأول بمجموع 279.5 درجة، والطالبة أمنية عبدالله محمود حسن عبدالله من مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد حصلت على المركز الثاني بمجموع 279 درجة، والطالبة ريتاج محمد محمود الداودي البسيوني من مدرسة حسن الجيار بالمطرية حصلت على المركز الثاني مكرر بمجموع 279 درجة، والطالبة حنين السيد عطية خليل من مدرسة البشاير الخاصة ببلقاس حصلت على المركز الثالث بمجموع 278.5 درجة، والطالب السعيد فوزي السعيد الددموني من مدرسة فاروق العزازي بتمي الامديد حصل على المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة نورهان رضا فوزي عبدالقادر من مدرسة الستاموني ببلقاس حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة سارة أحمد إبراهيم محمد عوض من مدرسة ميت غراب بالسنبلاوين حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة حبيبه أحمد محمد برهام صقر من مدرسة المنزلة الرسمية للغات حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 278 درجة، والطالبة ملك حسين حسن الشرقاوي محمد سليمان من مدرسة العائلة المقدسة بشرق المنصورة حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة، والطالبة نور محمد محمد عبدالحفيظ محمد من مدرسة فخر الدقهلية الرسمية للغات بالمنصورة حصلت على المركز الثالث مكرر بمجموع 278.5 درجة.