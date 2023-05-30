محافظ الإسماعيلية يعتمد نتيجة الشهادة الإعدادية بنسبة نجاح 80%

اعتمد اللواء أركان حرب شريف فهمي بشارة، محافظ الإسماعيلية، صباح اليوم الثلاثاء، نتيجة امتحانات الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/ 2023، وقد بلغت نسبة النجاح لهذا العام 80.29%.

وكان محافظ الإسماعيلية قد التقى محمد بحيري، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، وقام باعتماد نتيجة الشهادة الإعدادية لهذا العام.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية، أن إجمالي عدد الطلاب المتقدمين لامتحانات الشهادة الإعدادية لهذا العام على مستوى المحافظة وتوابعها، قد بلغ 26850 طالبًا وطالبة، وقد بلغ عدد الحضور للامتحانات 26521 طالبًا وطالبة، وعدد الناجحين 12194 طالبًا وطالبة.



وكان ترتيب الـ 10 الأوائل على المحافظة هذا العام قد شمل حصول الطالبة سلمى إسماعيل محمد، من مدرسة فايد الإعدادية بنات، على المركز الأول على مستوى المحافظة بمجموع درجات 279 درجة، والطالب أحمد عماد أحمد من مدرسة المجمع التعليمي لغات على المركز الأول مكرر بمجموع درجات وقدره 279 درجة، وفى المركز الأول مكرر الطالبة يقين صلاح فارس من مدرسة الشهيد السيد إبراهيم عامر.

والمركز الثاني بمجموع 278.5 درجة، الطلاب سلمى هاني عبدالمالك من مدرسة فايد الإعدادية بنات، وماريا مدحت يوسف من مدرسة فاطمة الزهراء الإعدادية بنات، ومنة الله وليد محمود من مدرسة المجمع التعليمي عربي، وبسنت محمد سعد زغلول من مدرسة المنار الخاصة لغات ٢، ورغد عاطف عطية من مدرسة ٢٤ أكتوبر الرسمية لغات، مريم عصام محمد رأفت من مدرسة المجمع التعليمي لغات، وعمرو علي محمد علي من مدرسة المجمع التعليمي لغات.

وجاء ترتيب الـ 10 الأوائل على المحافظة للشهادة الإعدادية العامة "الدمج التعليمي ٢٠٢٢ / ٢٠٢٣"، في المركز الأول يوسف محمد السيد من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع ٢٦٩.

وفي المركز الثاني نور أحمد يحيى عبدالرحيم من مدرسة الشهيد عمرو وهيب الإعدادية بمجموع ٢٦١.

وفي المركز الثالث يوسف طارق محمد عبدالفتاح من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٦٠.

وفي المركز الرابع فارس أحمد محمد عبدالقادر من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع ٢٥٩.٥.

وفي المركز الخامس زياد إسماعيل زين العابدين من مدرسة محمد عزت عادل الإعدادية بمجموع ٢٥٨.٥.

وفي المركز السادس نور رضا محمد أمين من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٨.

وفي المركز السابع مريم أحمد غريب إبراهيم من مدرسة القصاصين القديمة الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٦.٥، وفي المركز الثامن عبدالرحمن محمد السيد من مدرسة الفاروق عمر الإعدادية بنين بمجموع ٢٥٦.

وفي المركز الثامن مكرر نور علي الخضري محمد من مدرسة الخلفاء الراشدين الإعدادية المشتركة بمجموع ٢٥٦.

وفي المركز الثامن مكرر مهاب محمد خالد عبدالحميد من مدرسة الطائف الرسمية لغات بمجموع ٢٥٦.

وفي المركز التاسع عبدالرحمن محمد أحمد من مدرسة طه حسين الإعدادية بنين بمجموع ٢٥٤.

وأشار وكيل وزارة التربية والتعليم بالإسماعيلية إلى أن باب التظلمات سيتم فتحه غدًا الأربعاء.