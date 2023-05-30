وظائف البنك المركزي السعودي.. متطلبات القبول في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

أوضح البنك المركزي السعودي عبر موقعه الإلكتروني أن عملية التسجيل مستمرة في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية بنسخته الثالثة، لتوظيف وتطوير الكفاءات الوطنية في مجال الاستثمار، والذي تم تصميمه بالتعاون مع كلية "وارتون" في جامعة بنسلفانيا الأمريكية الرائدة في مجال إدارة الأعمال، و عدد من البنوك ومؤسسات إدارة الأصول العالمية، لافتة إلى أنه متاح لخريجي الجامعات المعتمدة من الرجال والنساء.

استمرار التقديم ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية على حتى 30 يونيو

وكان البنك المركزي السعودي أعلن أن برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية يتضمن التدريب العلمي والتطبيقي المكثّف في مجالات استثمارية متعدّدة، لتقديم تجربة متكاملة من الدورات التعليمية المتقدمة، والخبرات العملية اللازمة للكفاءات الواعدة في مجال الاستثمار، مؤكدًا أن التقديم مستمر حتى يوم 30 يونيو 2023.

شروط القبول ببرنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية

ووضع البنك المركزي عدد من الشروط والمتطلبات الخاصة بالتقديم والقبول في برنامج تطوير الكفاءات الاستثمارية:

أن يكون المتقدم سعودي الجنسية.

أن يكون المتقدم حديث التخرج أو مقبلًا على التخرج (يتم الاكتفاء برفع السجل الأكاديمي في حال عدم استلام وثيقة التخرج).

أن يجيد المتقدم اللغة الإنجليزية.

أن يكون المتقدم حاصلًا على شهادة البكالوريوس أو الماجستير من جامعة معتمدة بتقدير لا يقل عن جيد جدًا.

ألا يتجاوز المتقدم عمر المتقدم 27 عامًا.

أن يجتاز المتقدم الاختبارات والمقابلات الشخصية.

التخصصات المطلوبة هي:إدارة أعمال/المالية/المحاسبة/الاقتصاد/الإحصاء أو تخصصات أخرى ذات صلة.

وأعلن البنك المركزي السعودي عبر موقعه الإلكتروني مزايا المشاركة في برنامج توظيف وتطوير الكفاءات الاستثمارية للمتقدم وأسرته: