تعاون مصرى سعودى فى مجال الإعلام

‏‎وافق مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعة اليوم بقصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إجراء مباحثات مع مصر بشأن مذكرة تفاهم بين الهيئة العامة للإعلام المرئى والمسموع فى المملكة والمجلس الأعلى لتنظيم الإعلام فى مصر للتعاون فى مجال الإعلام المرئى والمسموع.

كما وافق المجلس على التباحث مع قطر وتشاد والبحرين بشأن مذكرات تفاهم مماثلة.

كما وافق المجلس على تفويض وزير الإعلام فى إجراء مباحثات مع نيجيريا الإتحاد ية وغانا وموريتانيا بشأن مشروعات مذكرات تفاهم فى مجال الإعلام المرئى والمسموع.

ووافق المجلس على إجراء محادثات مع تركيا بشأن مشروع مذكرة تفاهم للتعاون فى مجال الإعلام.