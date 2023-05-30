كتاب "دعوة للتفكير" على مائدة "حسام بدراوى أيقونة وطن"

دكتور حسام بدراوى الأستاذ بكلية الطب جامعة القاهرة ورئيس قسم النساء والتوليد بالقصر العيني، الذى تلقي دراساته العليا بالولايات المتحدة الأمريكية هو ضيف ملتقى السرد العربي ضمن سلسلة ندوات قامات الزمن الجميل السابعة مساء الثلاثاء القادم ٦ يونيو حيث تقام له ندوة بعنوان "د. حسام بدراوي أيقونة وطن"، إضاءة لمسيرته المهنية، الطبية والعلمية والأدبية، ومناقشة كتابه "دعوة للتفكير"، مع إبحار متفرد للناقد الكبير الأستاذ الدكتور حسام عقل رئيس مجلس إدارة ملتقى السرد العربي، فكرة وتنسيق وإدارة الندوة الكاتبة عزة عز الدين، أمين عام الملتقى، تقام الندوة في المؤسسة القومية لتنمية الأسرة والمجتمع بالعجوزة 3 ش حافظ حسن بالعجوزة خلف معمل المصل واللقاح جوار مبني الفتيات المسلمات بالعجوزة قاعة التيوليب.

نال د. حسام درجة الدكتوراه الفخرية في العلوم من جامعة ساندرلاند بالمملكة المتحدة. انتخب كعضو في البرلمان المصري ورئيسا للجنة التعليم والبحث العلمي بالبرلمان منذ عام 2000 حتى 2005، تميز د. حسام برؤيته الواضحة والشاملة في مجال إصلاح التعليم من خلال وضعه لمنظومة تعليميه متكاملة ترتقي بالمعرفة والبحث العلمي في مصر.

أسس ثم أصبح رئيسا فخريا للمجلس المصري الوطني للتنافسية عام 2004، وأختير عضواً بمجلس الشورى عام 2007، وانتخب في مجلس أمناء مكتبة الإسكندرية عام 2008 ثم مرة أخرى عام 2011.

ندوة د. حسام بدراوي أيقونة وطن

نُشر له أكثر من 120 بحثا، وشارك في تأليف تسعة كتب متخصصة بالنساء والتوليد، وكتب أخرى حول الرؤية المستقبلية لتطوير مجال الصحة والتعليم والبحث العلمي أملا في تحقيق التنمية المستدامة لمصر إلى مواصلة التعاون المثمر بين مصر والولايات المتحدة الأمريكية لصالح الاقتصاد المصري.

تقلد أ.د. حسام بدراوي العديد من المناصب التطوعية، وانتخب عضو في البرلمان المصري ورئيساً للجنة التعليم والبحث العلمي في بالبرلمان منذ عام 2000 حتى 2005، ومن خلال منصبه عمل جاهداً لوضع رؤية شاملة حول إصلاح التعليم والبحث العلمي، فقد أدخل فكرة ضمان الجودة والاعتماد في التعليم والصحة. شغل منصب رئيس اللجنة البرلمانية لتشريعات حقوق الملكية الفكرية في مصر والتي تعتبر الأصل والمنشأ لقانون حماية الملكية الفكرية.