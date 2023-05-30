تعاون بين مصر والسعودية لتطوير عبور السفن بالقناة

وافق مجلس الوزراء السعودى فى اجتماعه اليوم بقصر السلام بجدة برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز على إجراء مباحثات مع مصر بشأن مشروع اتفاقية بين الهيئة العامة للنقل في المملكة وهيئة قناة السويس للتعاون في مجال تطوير عبور سفن النزهة وسفن الشحن عبر القناة.

كما وافق المجلس على إجراء مباحثات مع بولندا والبرتغال بشأن مشروع مذكرة تفاهم فى مجال الطاقة مع كلا البلدين.

كما وافق المجلس على إجراء محادثات مع بريطانيا أيرلندا بشأن مذكرة تفاهم فى مجال البحث والإبتكار.