تباين مؤشرات البورصات العربية ومنطقة الخليج

شهدت مؤشرات البورصات العربية ومنطقة الخليج خلال تداولاتها اليومية تبايناً مابين الأنخفاض والارتفاع عند الأغلاق فى تعاملات، اليوم الثلاثاء 30 مايو ، واليكم بعض الموشرات .

الأسهم السعودية تغلق مرتفعه عند مستوى 11139 نقطة

الأسهم السعودية

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسي تعاملاته خلال جلسة، اليوم الثلاثاء 30 مايو، على ارتفاع مقداره 4.31 نقاط ليصل الى مستوى 11139.98 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 4.9 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة لسوق الأسهم السعودية- 150 مليون سهم، سجلت فيها أسهم 74 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 130 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات: رعاية، وأسواق عبدالله العثيم، وسدافكو، وفيبكو، ونادك الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات: وبروج للتأمين، ومجموعة صافولا، والعالمية، وأميانتيت، والشرقية للتنمية الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 8.57% و3.98%.

فيما كانت أسهم شركات: جبل عمر، وشركة الاتصالات السعودية، وأمريكانا، والخليج العامة، والراجحي هي الأكثر نشاطًا بالكمية, كما كانت أسهم شركات: الراجحي، وشركة الاتصالات السعودية، وجبل عمر، ولوبريف، وسابك للمغذيات الزراعية هي الأكثر نشاطًا في القيمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، منخفضاً بواقع 64.82 نقطة ليقفل عند مستوى 20943.02 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها 29.1 مليون ريال. وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر من 430 ألف سهم.

بورصة الكويت تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

بورصة الكويت

اختتمت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 6.81 نقاط لتصل الى مستوى 6839.99 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.10% .

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم الكويتية نحو 179.2 مليون سهم عبر 10355 صفقة نقدية بقيمة 51.8 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى الأسهم الكويتية بواقع 11.06 نقطة ليصل الى مستوى 5424.34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 0.20% من خلال تداول 82.6 6ر82 مليون سهم عبر 2978 صفقة نقدية بقيمة 19.4 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بواقع 13.33 نقطة ليصل الى مستوى 7560.29 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.18% من خلال تداول 96.5 مليون سهم عبر 7377 صفقة بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 7.16 نقاط ليبلغ مستوى 5356.24 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13% من خلال تداول 77.5 مليون سهم عبر 2386 صفقة نقدية بقيمة 19 مليون دينار كويتي.

بورصة قطر تغلق على انخفاض

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً 64.32 نقطة، أي بنسبة 0.62 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 338.73 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 239 مليونًا و160 ألفًا و250 سهمًا، بقيمة 653 مليونًا و859 ألفًا و111.101 ريالًا قطري نتيجة تنفيذ 23490 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 614 مليارًا و508 ملايين و457 ألفًا و204.900 ريالًا قطري، مقابل 618 مليارًا و890 مليونًا و820 ألفًا و149.030 ريالًا قطري، في الجلسة السابقة.

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,962.96 بانخفاض وقدره 1.06 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 723.01 بانخفاض وقدره 0.08 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و402 ألفاً و905 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 516 ألفاً و76 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.

البورصة الأردنية تغلق على ارتفاع

البورصة الأردنية

أغلقت البورصة الأردنية اليوم، على ارتفاع بنسبة 0.01 % ، لتصل عند مستوى 2465.25 نقطة.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة 3.5 ملايين سهم، بقيمة إجمالية بلغت نحو 4.5 ملايين دينار أردني، نتيجة تنفيذ 2759 صفقة.

بورصة مصر تغلق تعاملاتها على ارتفاع

بورصة مصر

سجلت مؤشرات البورصة المصرية ارتفاعات جماعية لدى إغلاق تعاملات اليوم، وربح رأس المال السوقي لأسهم الشركات المقيدة بالبورصة نحو 19 مليار جنيه ليصل إلى 1.138 تريليون جنيه، وسط تعاملات كلية بالسوق بلغت نحو 3.1 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر السوق الرئيس "إيجي إكس 30" بنسبة 1.88 % مسجلًا 17534.59 نقطة، كما زاد مؤشر الأسهم الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70" بما نسبته 0.77 % ليصل إلى 3262.91 نقطة، وأضاف مؤشر "إيجي إكس 100" الأوسع نطاقًا نحو 1.13% إلى قيمته، منهيًا التعاملات عند مستوى 4899.03 نقطة.