الأسهم الكويتية تغلق تعاملاتها على ارتفاع مؤشرها العام

اختتمت الأسهم الكويتية تعاملاتها خلال جلسة، اليوم الثلاثاء، على ارتفاع مؤشرها العام بنحو 6.81 نقاط لتصل الى مستوى 6839.99 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت نحو 0.10% .

الأسهم الكويتية

وبلغت كمية الأسهم المتداولة فى الأسهم الكويتية نحو 179.2 مليون سهم عبر 10355 صفقة نقدية بقيمة 51.8 مليون دينار كويتي.

وانخفض مؤشر السوق الرئيسي فى الأسهم الكويتية بواقع 11.06 نقطة ليصل الى مستوى 5424.34 نقطة بنسبة انخفاض بلغت نسبتها 0.20% من خلال تداول 82.6 6ر82 مليون سهم عبر 2978 صفقة نقدية بقيمة 19.4 مليون دينار كويتي.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول فى الأسهم الكويتية بواقع 13.33 نقطة ليصل الى مستوى 7560.29 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0.18% من خلال تداول 96.5 مليون سهم عبر 7377 صفقة بقيمة 32.4 مليون دينار كويتي، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

في موازاة ذلك انخفض مؤشر (رئيسي 50) فى الأسهم الكويتية بما يصل الى نحو 7.16 نقاط ليبلغ مستوى 5356.24 نقطة بنسبة انخفاض بلغت 0.13% من خلال تداول 77.5 مليون سهم عبر 2386 صفقة نقدية بقيمة 19 مليون دينار كويتي.

بورصة قطر تغلق على انخفاض

بورصة قطر

أغلق المؤشر العام لبورصة قطر اليوم، منخفضاً 64.32 نقطة، أي بنسبة 0.62 %، ليصل إلى مستوى 10 آلاف 338.73 نقطة.

وتم خلال الجلسة تداول 239 مليونًا و160 ألفًا و250 سهمًا، بقيمة 653 مليونًا و859 ألفًا و111.101 ريالًا قطري نتيجة تنفيذ 23490 صفقة في جميع القطاعات.

وشهدت الجلسة ارتفاع أسهم 9 شركات، بينما انخفضت أسعار 35 شركة أخرى، فيما حافظت 3 شركات على أسعار إغلاقها السابق.

وبلغت رسملة السوق، في نهاية جلسة التداول 614 مليارًا و508 ملايين و457 ألفًا و204.900 ريالًا قطري، مقابل 618 مليارًا و890 مليونًا و820 ألفًا و149.030 ريالًا قطري، في الجلسة السابقة.

مؤشرا بورصة البحرين يقفلان على انخفاض

بورصة البحرين

أقفل مؤشر البحرين العام اليوم عند مستوى 1,962.96 بانخفاض وقدره 1.06 نقطة عن معدل الإقفال السابق، كما أغلق مؤشر البحرين الإسلامي عند مستوى 723.01 بانخفاض وقدره 0.08 نقطة عن معدل أقفاله السابق.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة مليونين و402 ألفاً و905 أسهم بقيمة إجمالية قدرها 516 ألفاً و76 ديناراً بحرينياً تم تنفيذها من خلال 66 صفقة.