جانج هيون سو يغيب عن مباراة الهلال والرائد

تأكد غياب المدافع الكوري الجنوبي جانج هيون سو عن مباراة الهلال والرائد المقررة بينهما في الجولة الأخيرة من عمر منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

ويأتي غياب جانج هيون سو عن نادي الهلال ضد الرائد بسبب عدم تعافيه من الإصابة على مستوى العضلة الضامة التي تعرض لها في الفترة الأخيرة.

يواصل جانج هيون سو، برنامجه التأهيلي من الإصابة في العضلة الضامة ولن يتواجد مع الهلال ضد الرائد غدا.

وفي سياق متصل اقترب سلمان الفرج من التعافي بعد قطع مرحلة كبيرة من برنامجه التأهيلي للإصابة في عضلة الساق.

واستأنف الهلال السعودي تدريباته الجماعية أمس بعد حصولهم على راحة سلبية أول أمس لمدة 24 ساعة من أجل الاستعداد لمواجهة الرائد غدا.

ويحتل الهلال المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين برصيد 56 نقطة، بينما الرائد تاسعا برصيد 34 نقطة.

حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

6 أندية عالمية

دخلت ستة أندية عالمية في مفاوضات مع اللاعب الأرجنتيني أنخيل دي ماريا لاعب فريق يوفنتوس الإيطالي، وذلك للحصول عليه قبل الانتقال والتوقيع لنادي الهلال السعودي في الميركاتو الصيفي المقبل.

ينتهي عقد دي ماريا مع يوفنتوس بنهاية الموسم الحالي، ولن يجدد اللاعب عقده مع البيانكونيري، وذلك بسبب وجود خلافات بينه وبين المدرب الإيطالي ماسيميليانو أليجري مدرب الفريق الإيطالي.