أحمد حجازي ينقذ جماهير الاتحاد من كارثة والجمهور يتغنى به (شاهد)

أنقذ النجم أحمد حجازي، قائد نادي اتحاد جدة السعودي لكرة القدم، عددًا كبيرًا من جماهير الفريق، أثناء الاحتفال بلقب الدوري السعودي للمحترفين.

ووثق مقطع فيديو لحظة إنقاذ حجازي لجماهير الاتحاد حيث منع سقوطهم بسبب التدافع وراء أسوار الحماية.

وأنقذ أحمد حجازي جماهير فريقه من السقوط بحاجز حديدي تدافعوا خلفه أثناء الاحتفال بلقب الدوري السعودي للمحترفين، بعد غياب 14 عامًا.

وكاد الحاجز الحديد يسقط من التدافع الجماهيري خلفه، ويسقط معه عدد من الجماهير وهو ما كان يهدد بوقوع إصابات، لكن تدخل المدافع المصري في التوقيت المناسب، ومنع الحاجز من السقوط، حتى تمالك الجمهور نفسه وتراجع عن السقوط.

اتحاد جدة يحقق لقب الدوري السعودي بعد غياب 14 عامًا:

وحقق فريق اتحاد جدة لقب دوري المحترفين السعودي بعد غياب 14 عامًا، وذلك عقب الفوز على فريق الفيحاء بنتيجة 3 أهداف من دون مقابل.

وسيشارك اتحاد جدة في نسخة كأس العالم للأندية المقبلة، المقرر أن تحتضنها المملكة العربية السعودية خلال الفترة الممتدة بين 11 و22 ديسمبر.

وحرص عدد من مستخدمين وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة على نشر فيديو إنقاذ حجازي جماهير فريق الاتحاد.

وتغنت جماهير الاتحاد بالمدفع المصري ووصفته بالبطل وكتبت عبر حسابات النادي المختلفة، إذ كتب مشجع: حتى أرواح الجمهور يدافع عنها قائد فعلًا.

اتحاد جدة يعلن انضمام أحمد حجازي إلى قائمة القادة التاريخيين للنادي:

وقد أعلن نادي اتحاد جدة السعودي انضمام الكابتن المحترف المصري أحمد حجازي إلى قائمة القادة التاريخيين في النادي الذين حصلوا على بطولتين في موسم رياضي واحد.

وفاز الاتحاد على الفيحاء في المباراة التي جمعتهما في الجولة التاسعة والعشرين وقبل الأخيرة من مسابقة دوري روشن السعودي للمحترفين موسم 2022 /2023.

وسجل أحمد الشراحيلي هدف الاتحاد في الدقيقة 3 من عمر المباراة، وعزز رومارينيو بالهدف الثاني في الدقيقة 45+1، ثم أضاف رومارينيو الهدف الثالث في الدقيقة 85 ليحسم العميد لقب الدوري.

وحقق الاتحاد - من قبل- لقب الدوري 8 مرات، كان آخرها في موسم 2008-2009، بأول موسم احترافي في الدوري، ومنذ التتويج في 2009، لم يحقق العميد لقب الدوري، لكنه حل وصيفًا في نسخ؛ 2010 و2011 و2022.

وتمثل هذه النسخة من البطولة المحلية أهمية خاصة للغاية، إذ يضمن الفائز بها المشاركة في كأس العالم للأندية بالمملكة نهاية العام الجاري.

https://twitter.com/i/status/1662711359891701761