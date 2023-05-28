أحمد حجازي يدخل تاريخ اتحاد جدة

حجازي

أصبح الدولي المصري أحمد حجازي داخل قائمة اتحاد جدة التاريخية، بعدما أنضم إلى القادة التاريخيين للنادي السعودي، الذين حصلوا على أكثر من لقب في موسم واحد.





وقاد حجازي فريقه الاتحاد إلى حصد بطولة الدوري السعودي للمحترفين، بعد الانتصار على الفيحاء بثلاثية نظيفة، في الجولة قبل الأخيرة من الدوري، ليعود اللقب إلى العميد بعد غياب 14 عامًا.



وأصبح حجازي وطارق حامد داخل قائمة المصريين الذين حصدوا لقب الدوري السعودي، بعد أحمد علي مع الهلال، وعماد متعب مع الاتحاد، ومحمد عبدالشافي الظهير الأيسر لفريق أهلي جدة.



أول أجنبي



بات حجازي أول قائد مصري للاتحاد يحمل بطولة الدوري السعودي للمحترفين، وأول قائد أجنبي يرفع كأس الدوري السعودي، مع الاتحاد، بالإضافة لحصده مع فريقه بطولة كأس السوبر السعودي بعد انتصاره على الفيحاء بهدفين نظيفين في النهائي.



وكان أحمد جميل قائد العميد عام 1997، سبق حجازي في تلك القائمة الاستثنائية، بعدما توج ببطولة الدوري وكأس ولي العهد، كما أن باسم اليامي فاز أيضًا مع اتحاد جدة بلقبي الدوري وكأس ولي العهد ذلك في عام 2001.



في سياق متصل، علق أحمد حجازي مدافع نادي الاتحاد السعودي على تتويج فريقه ببطولة دوري روشن بالموسم الحالي.

حسم نادي الاتحاد، لقب بطولة الدوري السعودي للمحترفين في الموسم الحالي بعد فوزه في الجولة قبل الأخيرة على نظيره الفيحاء بثلاثية نظيفة.

وظهر أحمد حجازي في تصريحات تليفزيونية بعد مباراة الاتحاد والفيحاء التي حسمت لقب الدوري السعودي، قائلًا: "كان موسمًا طويلًا وهدفنا كان المنافسة على كل الألقاب وحققنا هدفنا الأول وهو الدوري".

وتابع مدافع الاتحاد: "منذ وصولي كان التحدي كبيرًا، تحدثنا مع الإدارة من اليوم الأول لبناء فريق لتتويج الألقاب لأن الجمهور لا يقبل بغير ذلك وسرنا بشكل تصاعدي وخضنا مشوارًا لنحقق هدفنا، تضحيات اللاعبين والأداء العالي خلال أكثر من 30 مباراة كانا من أجل الجمهور الذي كان معنا في كل مكان".

وواصل أحمد حجازي تصريحاته: "نريد تحقيق نتائج أفضل الموسم المقبل من هذا الموسم طالما نسير بشكل تصاعدي".

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.