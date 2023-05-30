رئيس أهلي جدة يوضح سبب عدم الاحتفال بدوري يلو

أوضح وليد معاذ رئيس نادي أهلي جدة السعودي، السبب وراء عدم الاحتفال بعد التتويج بدوري يلو “ دوري الدرجة الأولى السعودي ”.

وحسم أهلي جدة السعودي لقب دوري يلو في الموسم الحالي، ليعود مرة أخرى إلى روشن السعودي في الموسم المقبل.

وقال معاذ في تصريحات صحفية "لم نحتفل احترامًا وتقديرًا لمشاعر الجماهير الأهلاوية، وكنت أتمنى أن نكون في مكاننا الطبيعي، هي أزمة وتجاوزناها".

وأضاف رئيس نادي أهلي جدة السعودي "وجودنا بدوري يلو أزمة والجميع يعرف مكانة الأهلي".

وأنهى الأهلي دوري يلو في صدارة جدول الترتيب برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن فريق الحزم.

وخاض الأهلي 34 مباراة في دوري يلو نجح في تحقيق الفوز خلال 21 مباراة والتعادل في 9، بينما تعرض للهزيمة في 4 لقاءات.

وسجل الأهلي 48 هدفًا هذا الموسم حتى الآن ليحل في المركز الرابع بقائمة أقوى الفرق هجومًا، بينما استقبلت شباكه 24 هدف ليأتي في المركز الأول كأقوى دفاع بالدوري.

حسم الاتحاد لقب الدوري السعودي للمحترفين بعد فوزه بثلاثية على الفيحاء في الجولة قبل الأخيرة من المسابقة.

وانتزع الاتحاد لقب الدوري السعودي بعد غياب دام لنحو 14 عامًا، إذ يعود آخر مرة اعتلى فيها النمور قمة المسابقة إلى موسم 2009.

تتويج الاتحاد ببطولة الدوري السعودي جاء بعد صراع شرس مع النصر في الأسابيع الأخيرة، لكنه انتهى في الجولة قبل الأخيرة بفوز مستحق على الفيحاء مع تعثر النصر بالتعادل مع الاتفاق.

تستضيف المملكة العربية السعودية، بطولة كأس العالم للأندية في النسخة المقبلة، ما يتيح مشاركة ممثل عن الدولة المستضيفة والذي سيكون نادي الاتحاد بصفته بطل الدوري السعودي للمحترفين.

ويعد نادي الاتحاد السعودي هو ثالث الأندية التي تأكد مشاركتها في كأس العالم للأندية بعد أوكلاند سيتي بطل أوقيانوسيا وأوراوا الياباني بطل دوري أبطال آسيا.