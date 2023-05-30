بسبب الانعدام الأمني.. وفاة نائب في بوركينا فاسو

شهدت الأوضاع الأمنية في بوركينا فاسو وفاة نائب يدعى بانغري لويس ويداروغو، عضو مجلس نواب، حسبما أعلن الدكتور عثمان بوغما، رئيس الجمعية التشريعية.

وفاة النائب بانغري لويس ويداروغو

قال الدكتور عثمان بوغما، رئيس الجمعية التشريعية، إن النائب بانغري توفي اليوم، كان قبل خطابه حول وضع الأمة الذي سيلقيه رئيس الوزراء مي أبولينير كيليم دي تامبيلا.

وأعرب الدكتور عثمان، عن تعازيه للأسرة المتوفي وتضامنه الكامل مع عائلته واصدقائه.

وطالب رئيس الجمعية الوطنية، بالوقوف دقيقة صمت لروحه ولسائر أرواح ضحايا الإرهاب.

النائب بانغري لويس ويدراوغو

يرأس النائب بانغري لويس ويدراوغو، لجنة الشئون العامة والمؤسسية وحقوق الإنسان.

أعلن الجيش البوركيني​، أنه قد أقال رئيس البلاد روش كابوريه، وتعليق العمل بالدستور وإغلاق حدود البلاد حتى إشعار آخر".

وأوضح جيش ​بوركينا فاسو أن الرئيس "عجز عن توحيد البوركنابيين، وأغضب جميع شرائح المجتمع"، لافتًا إلى أن الحكومة والبرلمان تم حلّهما، حسبما أفادت وكالة "Reuters".

وأشار الجيش البوركيني في بيان إلى "أن التحركات الأخيرة التي قاموا بها لم تشهد إراقة أي دماء، مُعتبرين أنهم حافظوا على سلامة الرئيس ​الجسدية خلال الاحتجاز، بجانب وضع جدول زمني للعودة إلى العمل بالنظام الدستوري المقبول من الجميع".

ونبه بيان الجيش إلى "فرض حظر تجول من 9 مساءً وحتى 5 صباحًا بشكل يومي حتى إشعار آخر".

الجدير بالذكر أعربت جمهورية مصر العربية، اليوم الخميس، عن خالص تعازيها وصادق مواساتها لجمهورية النيجر وجمهورية بوركينا فاسو الشقيقتين جرّاء الهجومين اللذين شهدتهما المنطقتين الواقعتين على جانبي الحدود بين البلديّن، وأوديا بحياة العشرات من الأبرياء.

كما أكدت مصر فى بيان صحفى نشر على الصفحة الرسمية لوزارة الخارجية،

اليوم على وقوفها جنباً إلى جنب بجوار حكومتي وشعبي النيجر وبوركينا فاسو الشقيقتين في هذا الظرف الأليم.

وشددت على تضامنها مع النيجر وبوركينا فاسو وإدانتها لكافة أشكال العنف والتطرف والإرهاب.