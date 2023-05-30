ضبط محاولة تهريب أقراص مخدرة عبر مطار الغردقه الدولى

تمكن رجال جمارك مطار الغردقة الدولى برئاسة عبدالعال نعمان مدير عام جمارك مطار الغردقة الدولى والدكتور هشام شراره مدير الادارة بضبط محاولة تهريب عدد من الأقراص المخدرة بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 182 لسنة 1960 وقانون مزاولة مهنة الصيدلة رقم 127 لسنة 1955 وتعديلاته وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الإستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

ففي أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط الطيران التركية أشتبه أشرف خلف مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكبة أجنبية الجنسية أثناء خروجها من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبها على جهاز الفحص بمعرفة محمد حسام وإشراف عمر ناصر تلاحظ وجود عبوات دوائية .

قام عاصم بدوي المشرف علي صالة الوصول بتكليف علاء ادريس بتفتيش حقائب الراكبة تفتيشا دقيقاً تبين وجود ١٠ شرائط من عقار الكونترمال المخدر بإجمالي ١٠٠ قرص و2 زجاجة من السائل المخدر بين طيات الملابس .

وقام بالتحريز أبو القاسم ممدوح تحت إشراف عمر البارودي بحضور محسن الشيعيني من الأمن الجمركي وعصام عباس مدير الإدارة.

قرر عبدالعال نعمان مدير عام جمارك الغردقة إتخاذ الإجراءات القانونية وتحرير محضر ضبط رقم ١٩ لسنة ٢٠٢٣ وإحالة الراكبة للنيابه بعد العرض على عمر خليفة رئيس الإدارة المركزية لجمارك البحر الأحمر والمنطقة الجنوبية.

يأتي ذلك تنفيذاً لتعليمات الشحات غتورى رئيس مصلحه الجمارك بتشديد الرقابة على المنافذ والمطارات وإحباط كافه محاولات التهريب الجمركية .

كما نجح رجال جمارك مطار الغردقة الدولي برئاسة عبدالعال نعمان، مدير عام جمارك الغردقة وجابر موسى، مدير الإدارة، من ضبط محاولة تهريب كمية من مخدر الكوكايين بالمخالفة لقانون مكافحة المخدرات رقم 162 لسنة 1960 وقانون الجمارك رقم 207 لسنة 2020 وقانون الاستيراد والتصدير رقم 118 لسنة 1975.

تفاصيل الواقعة جاءت أثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من لندن على طيران ايزي جيت اشتبه وائل علي، مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولي في راكب إنجليزي الجنسية من أصل سوداني أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية نظرًا لارتباكه.

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة محمد النقراشي وإشراف محمد صبحي تلاحظ وجود كثافات معتمة.

وكلف محمد السيد مراد، المشرف على صالة الوصول الدولي، عادل قرنى بتفتيش حقائب الراكب فتبين بفتح علبة كريم أن بداخلها كيس شفاف بداخله مادة الكوكايين المخدرة وبفتح علبة سجائر تبين أن بداخلها سيجارة ملفوفة بنبات الماريجوانا المخدر.

وفي إثناء إنهاء إجراءات تفتيش الركاب القادمين من تركيا علي رحلة خطوط طيران بيجاسوس القادمة من مطار صبيحة أشتبه أبو القاسم ممدوح مأمور اللجنة الجمركية بصالة الوصول الدولى في راكب فرنسي من أصل جزائري أثناء خروجه من بوابة اللجنة الجمركية .

وبتمرير حقائبه على جهاز الفحص بأشعة X-RAY بمعرفة عمر ناصر مأمور الفحص تحت إشراف رامى مروان مشرف القسم تلاحظ وجود كثافات معتمة .

وقام عاصم بدوي المشرف على صالة الوصول بتكليف عمر البارودى بتفتيش حقائب الراكب فتبين وجود قطع من مادة بنية اللون يشتبه أن تكون من جوهر الحشيش المخدر بوزن 7 جرام مخبأة بطريقة حرفية داخل فرشة الشعر وفرش الكوتشي