أفلام وثائقية برعاية مهرجان البحر الأحمر السينمائي 2023

كشفت كلًا من مؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي وحي جميل في "سينما حيّ"، أول مركز سينمائي وسمعي بصري مستقل في المملكة العربية السعودية في جدة.

تفاصيل الأفلام الوثائقية وعروض مهرجان البحر الأحمر

تقدم أيام البحر الأحمر للأفلام الوثائقية (8-25 يونيو 2023) ستة أفلام وثائقية بارزة من فرنسا وغينيا وسوريا والعراق والسعودية، تتناول مواضيع أرشيفات الهجرة والصداقة الحميمة والسينما.

تعرض المجموعة المختارة ثلاثة أفلام وثائقية دولية بدعم من صندوق البحر الأحمر، وثلاثة أفلام سعودية. تتبع الأفلام الستة معًا كاميرا المخرج الوثائقي، برؤى إخراجية ثريّة توثّق فنون المسرح والسينما والتلفزيون، مع الأثر الذي تركته في حياة كل من شارك فيها.

وعلّق محمد التركي، الرئيس التنفيذي لمؤسسة مهرجان البحر الأحمر السينمائي، قائلاً: "تُعد الأفلام الوثائقية جزءًا لا يتجزأ من ثقافة السينما، فهي تدفعنا للتأمل فيما هو مهم، لأنها تعمل أيضًا على التثقيف والتوعية وتطوير الآراء حول العديد من القضايا المختلفة. نحن متحمسون لعرض هذا النوع من الأفلام، حيث أصبحت الأعمال الوثائقية أكثر تأثيرًا من أي وقت مضى، وتحظى بالعديد من جوائز المهرجانات السينمائية العالمية."

من جهتها علقت أنطونيا كارفر، المديرة التنفيذية لفنّ جميل قائلة: "يسعدنا أن نقدم "البحر الأحمر: ايام الفيلم الوثائقي" إلى حي جميل والجمهور المحلي، لتوسيع دور مهرجان الأفلام السنوي في جدة في شهر ديسمبر ليكون حاضرًا على مدار العام. وللأفلام الوثائقية القدرة على وضع وجهات نظر متنوعة على طاولة النقاش، ورواية القصص الأخاذة، وتعزيز التعاطف، وتعميق فهمنا لما حولنا. هذه هي المرة الثالثة التي نتعاون فيها مع مهرجان البحر الأحمر السينمائي الدولي في برنامج استثنائي، مدعومًا بجهود لرعاية ثقافة سينمائية محلية مستقلة في جدة تعزز التفكير النقدي والفضول والتعبير الإبداعي، ليوفر عالمًا واسعًا من السينما يناسب جميع الأعمار والخلفيات."