وزير الصحة يزور معرض زهور الربيع ويبدي إعجابه بالمعروضات

أجرى، صباح اليوم، الدكتور خالد عبدالغفار، وزير الصحة والسكان، زيارة إلى معرض زهور الربيع المقام حاليًا بالمتحف الزراعي بالدقي، إذ تفقد "عبدالغفار" أجنحة المعرض المختلفة والتقى العارضين وأصحاب المشاتل.



"عبدالغفار" أبدى إعجابه بالمعرض ومستوى التنظيم وجودة المعروضات، وبجمال الزهور والورود ‏ونبات الزينة وكان برفقة وزير الصحة خلال زيارته للمعرض د. علاء عزوز، رئيس قطاع الإرشاد الزراعى، وبعض أعضاء اللجنة المنظمة للمعرض هذا ويشهد معرض زهور الربيع إقبالًا كبيرًا من الأسر المصرية والسادة السفراء الأجانب بالقاهرة.



يذكر أن معرض زهور الربيع الذي افتتحه السيد القصير، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، السبت الماضي، يشارك فيه كل منتجي الزهور ونباتات الزينة وأصحاب المشاتل وشركات اللاند سكيب ونظم الري الحديث، وكذلك يضم مستلزمات الإنتاج الزراعي، فضلًا عن منافذ بيع السلع الغذائية الخاصة بوزارة الزراعة.



والمعرض مفتوح يوميًا من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً لمدة شهر في المتحف الزراعى بالدقي.