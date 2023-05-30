ختام فعاليات ورشة عمل الجهود المؤسسية لمكافحة الفساد بسوهاج

اختتم مركز النيل للإعلام بمحافظة سوهاج، ورشة عمل بعنوان "الجهود المؤسسية لمكافحة الفساد"، والتي تأتى جرى تنفيذها بالتعاون مع المركز القومى للبحوث الاجتماعية والجنائية، وتناولت المفاهيم الأساسية فى إطار التناول العلمى لقضية الفساد، بحضور ممثلين من الديوان العام لمحافظة سوهاج، ومديريات المالية والتربية والتعليم الصحة بالمحافظة.



حاضرت فى الورشة الدكتورة سالي عاشور، أستاذ العلوم السياسية، والتى أوضحت الاتفاقيات الدولية المعنية بمواجهة الفساد، وكيف يتم تطبيقها فى الجهاز الإداري للدولة، والاستراجيات الوطنية لمكافحة الفساد السابقة والحالية فى جمهورية مصر العربية، وأهم المصطلحات الواردة فى الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد عام 20230، وحتى عام 2030 .

كما شهدت ورشة العمل قياس مدى تفاعل العاملين بالجهاز الإداري للدولة مع هذه الآليات والتحديات التى تواجههم فى أرض الواقع خاصة اثناء التعامل المباشر مع الجمهور .

وناقشت الورشة أيضا مفهوم مدونة السلوك الوظيفى ومدى التزام العاملين بها ونقاط القوة والضعف، وأوصى اللقاء بعقد المزيد من تلك اللقاءات على عينة أكبر من موظفى الدولة لكى تصل الرسالة لقطاع كبير من العاملين للاستفادة من آليات مواجهة الفساد وتطبيقها خلال العمل .