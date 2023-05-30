شروط مهمة للقادمين إلى السعودية لأداء فريضة الحج

بدأت وزارة الحج والعمرة السعودية بتقديم نصائح لحجاج بيت الله الحرام القادمين من شتى بقاع الأرض، وذلك مع بدء توافد ضيوف الرحمن إلى المملكة العربية السعودية لأداء فريضة الحج لعام 1444/2023، تحت شعار (بسلام - آمنين).



تتلخص تلك النصائح كما يلي:-

- عدم حمل مبالغ مالية كبيرة عند القدوم ومغادرة المملكة، حيث أكدت ضرورة الأفصاح عن المبالغ أو الأغراض التي بحوزة القادمين لأداء فريضة الحج إذا كانت تزيد عن 60 ألف ريال سعودي، ويشمل ذلك المبالغ النقدية والعملات الأجنبية والهدايا والأجهزة والمجوهرات والمعادن النفيسة .

- كما أكدت المملكة على ضرورة تعبئة الإقرار الجمركي عند الدخول أو المغادرة إذا كنت تحمل عملات محلية أو أجنبية تزيد على 60 ألف ريال، وإذا كنت تحمل سبائك أو مجوهرات تصل قيمتها إلى 60 ألف ريال.

- إذا كنت تحمل سلعًا تخضع للضريبة الإنتقائية ، وأن عدم توقيع الإقرار الجمركي يعرضك للمسائلة القانونية.

- بالنسبة للمسافرين طيران يجب التأكيد على مواعيد رحلتك ، وتجنب التأخير عند الذهاب للمطار، وأن تكون أمتعتك مجهزة قبل وقت كافٍ، والالتزام بالوزن المحدد من قبل شركات الطيران.

- يجب عدم حمل الأكياس البلاستيكية والأمتعة غير المغلفة أو مغلفة بأقمشة، والمياه والسوائل، مع أخذ الحيطة والحذر من حمل الأدوية.

- أخيرًا عدم حمل مواد يحظر إستيرادها أو تصديرها مثل الآثار وغيرها.