"ميكانو".. طلاب إعلام حلوان يطلقون أول مجلة تربوية موجهة للآباء والأمهات

اختارعدد من طلاب شعبة الصحافة بكلية الآداب جامعة حلوان قسم الإعلام، مشروع التخرج للعام الجامعي 2023 / 2022، بعنوان "ميكانو" وهي أول مجلة تربوية موجهة للآباء والأمهات، تهتم بتوضيح المفاهيم التربوية والتأكيد على تبني الأساليب التربوية الحديثة المتوافقة مع العصر الحديث، رافعين شعار "ابني ابنك".





وتختص المجلة بإرشاد الآباء والأمهات بكل ما يتعلق بأطفالهم، بما في ذلك الصحة الجسدية والعقلية، وتنمية مهاراتهم وهواياتهم، وتعليمهم، مؤكدين أن شخصية الطفل تكتمل بالبناء الصحيح، الذي يقوم على المبادئ والأخلاق الحميدة.







وشدد طلاب شعبة صحافة، على أهمية تربية الأبناء على المبادئ والأخلاق؛ لأن الأطفال هم أساس المجتمع.



وأكد الطلاب أن اهداف المجلة مساعدة المجتمع على التثقيف، تكوين المجتمع فكريًا ونفسيًا، تحسين الصورة النفسية والأخلاق للمجتمع المصري، تقوية العلاقة بين أفراد الأسرة، الحد من ظاهرة الطلاق وتفكك المجتمع المصري، تحسين الصحة النفسية للآباء والأمهات.



وأعلن طلاب مجلة ميكانو، إطلاق المجلة على مواقع التواصل الاجتماعي؛ من أجل البقاء على اتصال مع الآباء والأمهات ومناقشة القضايا التي يواجهونها مع أطفالهم.





شارك في مشروع مجلة ميكانو، عددًا من الطلاب تحت رعاية عميدة الكلية د. مها حسني، وهم:

اسراء عادل، آلاء طنطاوي، انچى مدحت، آية محمد، ايرين جميل، حسن محمد، حمدى عبدربه، دنيا هشام، دينا اشرف، زمزم منتصر، زياد هانى، شمس علاء الدين

شيماء رضا، عمر خالد، عمر هشام، محمد كمال، منة الله ثابت، نور عادل، هادى حسين، يوسف مصطفى" تحت إشراف د. سالي سعيد.