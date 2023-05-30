تنفيذ محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس المدينة وإقامة معسكر للإيواء بالقصير ومرسى علم

نفذت مدينتي القصير ومرسي علم، صباح اليوم، نموذج محاكاة لسيناريو إخلاء مجلس مدينة القصير بسبب حدوث زلزال وإقامة معسكر للإيواء وذلك للوقوف علي مدي جاهزية كافة الجهات المعنية لمواجهة المخاطر.

يأتي ذلك في إطار خطة محافظة البحر الاحمر لإعداد كوادر قادرة علي مجابهة الأزمات والكوارث في حال حدوثها.

وأكد نادي نصيف مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة أنه تم تنفيذ نموذج المحاكاة لوجود كارثة فعلية للوقوف علي مدي جاهزية الجهات التنفيذية لمواجهة أي أحداث طارئة واتخاذ القرارات المناسبة للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والكوارث.

وتم إقامة نموذج مصغر لمعسكر ايواء عاجل اشتركت في تجهيزه كافة الأجهزة التنفيذية المعنية بمدينتي القصير ومرسي علم ومديرية التضامن الاجتماعي ومؤسسات المجتمع المدني لتقديم الدعم اللازم للمواطنين في حال حدوث كوارث طبيعية، فضلاً عن توفر الإسعاف والخدمات الطبية المجهزة التي يمكنها التعامل مع الأزمة منذ وقوعها حتي التغلب عليها، بالإضافة إلى مسجد وكنيسة ومدرسة ومطعم وصالة طعام .

وفي ذات السياق أشاد مدير عام إدارة الأزمات بالمحافظة بروح الفريق التي تواجدت خلال التجربة وبمجهودات مديرية التضامن الاجتماعي ومدينتي القصير ومرسي علم، مشيداً بالمستوي المتميز لمعسكر الايواء الذي تكتمل فيه كافة متطلبات الحياة من مأكل وملبس وعلاج ودعم نفسي وغيرها .

يذكر أن اللواء عمرو حنفي محافظ البحر الأحمر أصدر تعليماته بتنفيذ محاكاة لسيناريو مواجهة أزمة بكل مدينة علي حدة لبحث مدي جاهزية تلك المدن علي مواجهة الأزمات والكوارث للحد من الآثار الناتجة عن تلك الأزمات والمواقف الطارئة.

شهد التجربة نجار محمد علي سكرتير مدينة القصير نيابة عن اللواء ايهاب مكاوى رئيس المدينة وعمر محمد الأمين وكيل مديرية التضامن الاجتماعى بالبحر الاحمر وبعض التنفيذيين من مدينتي القصير ومرسي علم .

جدير بالذكر انه تم تنفيذ سيناريو إخلاء مجلس المدينة وإقامة معسكر إيواء بكل من مدينتى الغردقة و راس غارب

معسكر ايواء

معسكر ايواء

معسكر ايواء