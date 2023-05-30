ملحم زين| احتفال خاص بولي العهد الأردني

يستعد الفنان ملحم زين للاحتفال بالزفاف الملكي المنتظر لولي العهد الأردني الحسين بن عبد الله والآنسة رجوة آل سيف، المقرر إقامته في الاول من يونيو المقبل.

تفاصيل أغنية قمر حزيران لملحم زين

يقدم ملحم زين تهنئة خاصة للعروسين من خلال أغنية “قمر حزيران”، التي ستقدم خصيصًا لهما.

امتلأت الأردن بأجواء من البهجة والسعادة والحفلات الغنائية استعدادًا لليلة المليكة المنتظرة، حيث اجتمع رموز نجوم الغناء العربي، مساء أمس الإثنين، داخل استاد عمان الدولي لإقامة حفل غنائي ضخم، من بينهم “تامر حسني، راغب علامة، ديانا كرازون”.

كما وفرت الجهات المعنية حافلات نقل مجانية من مناطق مختلفة في العاصمة عمّان إلى مكان الحفل وسيكون التجمع لتحرك الحافلات بين الساعة 5 إلى 6.30 مساء.

كانت قد أقامت الملكة رانيا العبد الله مساء الاثنين في الديوان الملكي الهاشمي حفل عشاء بمناسبة قرب عقد قران الأمير الحسين بن عبد الله الثاني، ولي العهد، والآنسة رجوة آل سيف.