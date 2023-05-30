ورشة حول بنك المعرفة وأثره في تحسين المهارات الرقمية للأطفال بمكتبة بمطروح

عقدت اليوم مكتبة مصر العامة بمطروح بالتعاون مع الصالون الثقافي لحملة الدراسات العليا بمطروح ورشة عمل للتعريف ببنك المعرفة المصري وأثرة في تحسين المهارات الرقمية لدى طلاب مرحلة رياض الأطفال والمرحلة الابتدائية بمقر المكتبة بمرسى مطروح

وأكدت وفاء صابر باحث دكتوراة في العلوم الأساسية بكلية التربية للطفولة المبكرة، على مظاهر إهتمام الدولة بتطوير المناهج وأساليب التدريس في جميع مراحل التعليم باستخدام مناهج متطورة تعتمد على التكنولوجيا الحديثة تستهدف تكوين شخصية مصرية حديثة مبتكرة ومفكرة وطموحة تعمل على حل المشكلات من خلال التفكير الإبداعي، موضحة أن التوجه الحديث للتعليم من خلال التكنولوجيا الرقمية يستخدم أساليب عديدة من خلال المحاكاة الحاسوبية والألعاب الرقمية والبرامج التفاعلية وهو ما يتوفر بجميع المناهج التعليمية ببنك المعرفة المصري ولكافة المراحل.

فى نفس الوقت قام الأطفال المشاركين فى ورشة العمل بالتعرف على إمكانيات البحث العملي ببنك المعرفة المصري وفتح المنصة عمليا والتعرف على جميع المصادر المتاحة وكيفية الوصول للمناهج الدراسية المختلفة بالإضافة الى أساليب التقييم والألعاب التعليمية والبرامج التفاعلية المتاحة بالمنصة، والتي تستخدم أسلوب عرض محبب يسهل وصول المعلومات للطلاب دون مشقة.

ومن جانبه أكد " أسامة المرسى " مدير مكتبة مصر العامة بمطروح على أهمية عقد المزيد من ورش العمل الهادفة والتوعوية التى تستهدف فئة الأطفال والطلاب وأيضا المراهقين من أبناء المحافظة لثقل ثقافتهم وبناء شخصيتهم فى المستقبل وتنوير عقولهم بالعلم وهو من اولى أهداف المكتبة ومهامها الرئيسية التوعية والتثقيف

جدير بالذكر أن ورشة العمل التعريفية ببنك المعرفة المصري هي أولى مبادرات الصالون الثقافي لحملة الدراسات العليا بمطروح والذي يضم مجموعة من أبناء المحافظة من حملة الماجستير والدكتوراه وباحثي العلم ويستهدف الصالون دراسة إمكانية الاستفادة من التخصصات المتنوعة لهم في دعم المجتمع المحلي والمساهمة في حل مشكلاته ونشر مناهج البحث العلمي والثقافة والفكر وذلك من خلال التعاون مع كافة الجهات المعنية.

في ختام الورشة أكد المشاركون على مدى الاستفادة التي تحققت لهم وأنهم قد أصبحوا على دراية كافية بالامكانيات المتاحة لبنك المعرفة المصري مع أهمية اللجوء له أثناء الدراسة للتعرف على الدروس المختلفة.



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