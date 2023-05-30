بعد انفصاله عن شيرين.. إيهاب صالح مدير أعمال كارمن سليمان

أعلن إيهاب صالح توليه إدارة الفنانة كارمن سليمان، وذلك بعد ساعات من انفصاله عن شيرين عبدالوهاب بعد حفلها فى جدة.

إيهاب صالح وكارمن سليمان ومصطفى جاد

ونشر إيهاب صالح عبر حسابه على تويتر صورة تجمعه بالفنانة كارمن سليمان وزوجها الملحن مصطفى جاد، وكتب قائلا: "سعيد وبتشرف جدا إنى أعلن رسميا إدارة أعمال النجمة كارمن سليمان. كارمن حد موهوب فوق الطبيعي، شخصية في منتهي الجمال والرقي ومن وجهة نظري هي المستقبل عشان عندها كل الإكانيات وهي عارفة إني فان كبير لها من قبل مشتغل معاها فعلا كارمن إن شاء الله الميجا ستار القادمة من مصر للكل الفترة الجاية وافتكروا كلامي ده كويس".

شيرين عبدالوهاب

وكان فاجأ الإعلامى إيهاب صالح جمهوره بإعلانه انفصاله عن التعاون مع النجمة شيرين عبدالوهاب في إدارة أعمالها.

وكتب إيهاب صالح، عبر حسابه على "تويتر" قائلا: "جمهور شيرين العظيم الحمد لله على نجاح حفل جدة كما كان متوقعًا، وده العادي بتاع شيري في أي حفلة، أجلت الإعلان بالقرار ده لحد بعد الحفلة، وحابب أشكركم جدًا على كم الدعم الرهيب في خلال الفترة اللى فاتت ليها في المقام الأول، وطبعًا بعد كده ليا".

إيهاب صالح

الانفصال لمصلحة الطرفين

وأضاف: "قررنا أن من الأفضل لينا إن نحط صداقتنا والعشرة قبل أي حاجة، وإني أبتعد عن إدارة أعمالها، وده أكيد لمصلحة الطرفين ولينا أسبابنا، مبروك وشكرًا يا شيري من كل قلبي ويا رب أكون على قد وعدي وكلمتي ليكي، أني دايمًا في ضهرك والحمد لله الدنيا دارت من أول وجديد وتكسري الدنيا حفلة بعد حفلة، وخلاص أهو الألبوم على أبواب، ومتأكد أنه هينجح نجاح غير عادي".

وتابع: "فرحان بشكل ملوش وصف بنجاحك، ورجوعك بالقوة دي وده إللي اتعودنا عليه منك طول السنين دي، أنا كده كده دايمًا موجود زي ما انتي عارفة، وربنا يديم كل اللى بينا على خير وآسف لو في أي لحظة كنت قصرت معاكي بأي شكل، أحب أشكر كمان جمهورك أكيد إللي مشوفتش منه غير كل خير وحب، شكرًا بجد من كل قلبي.

واختتم إيهاب صالح قائلًا: ربنا دايما يحبب فيكي خلقه، ويبعد عنك أي شر بكل أشكاله ويكتبلك السعادة، أتمنى التوفيق لمديرين الأعمال الجايين، وادعمهم دايمًا بأي شكل أكيد عشان تفضلي دايمًا على القمة.

أحيت شيرين حفلا غنائيا، الأحد، في مدينة جدة بالمملكة العربية السعودية، وحضره عدد كبير من جمهورها ومحبوها في الوطن العربي.

وظهرت شيرين، خلال الحفل ترتدي فستان من اللون البينك اللامع، مستخدمه مكياج جذاب وتسريحة شعر بسيطة، أعرب جمهورها عن مدى إعجابهم بإطلالتها على خشبة المسرح.

وقدمت شيرين، خلال الحفل مجموعة مجموعة متنوعة من أجمل أغانيها، التي يحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح، ومنها : "مشاعر، تاج راسك، على بالي، كتير بنعشق، خليتني أخاف، بياعين الصبر، متاخدة من الأيام، جرح تاني.

وكانت طلبت شيرين عبد الوهاب، الغناء لمصر، وقالت لفرقتها الموسيقية: "ما تقسملنا حاجة كدا عشان نغني لـ مصر حبيبة قلبي".

ويشار إلى أن حرص الفنان حسام حبيب على التواجد بجانب زوجته، وتداول رواد السوشيال ميديا مقطع فيديو له وهو يرقص على انغام أغنية حبه جنة.

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

شيرين عبد الوهاب

معلومات عن المطربة شيرين عبدالوهاب

وُلدت في حي القلعة، بمدينة القاهرة، في 8 أكتوبر 1980.

ظهرت موهبتها الغنائية في المدرسة، حيث اكتشفها معلمها وأقنع والدتها بأن تذهب إلى الموسيقار سليم سحاب، قائد أوركسترا في دار الأوبرا المصرية.

وقد غنت شيرين أمامه فأُعجب بصوتها، وعملت في الكورال بدار الأوبرا المصرية.

بدأت مشوارها الفني أوائل عام 2002 بأغنية «آه يا ليل»، ولكنها لم تكن أول أغانيها، حيث ظهرت مع المطرب محمد محيي في دويتو غنائي بعنوان «بحبك» في عام 2000، وكانت الأغنية ضمن ألبوم صورة ودمعة للفنان محمد محيي.

ولكن انطلاقتها الحقيقية كانت مع المطرب تامر حسني، والذي كان وجهًا جديدًا أيضًا، في ألبوم غنائي مشترك بعنوان فري ميكس 3 في صيف عام 2002، والذي بيع منه 20,000,000 نسخة في جميع أنحاء الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

كما أدت دورا تمثيليا للسينما مع أحمد حلمي في فيلم ميدو مشاكل.

كانت شركة فري ميوزيك لصاحبها نصر محروس أول من أنتج لها، غير أنه ونتيجة لبعض الخلافات بين الإثنين، تم فسخ العقد بينهما.

حققت شيرين أيضًا نجاحًا كبيرًا في الدراما بمسلسل طريقي، واستطاعت أن تسرق الأضواء بمسلسها في رمضان، وأيضا نال المسلسل جائزة أفضل مسلسل درامي في مهرجان الإذاعة والتلفزيون التونسي.