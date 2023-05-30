سوهاج تواصل تدريب خماسي كرة القدم للفتيات"ألف بنت .. ألف حلم"

نفذت الإدارة العامة للرياضة بمديرية الشباب والرياضة بمحافظة سوهاج، بالتعاون مع الإدارة المركزية للتنمية الرياضية، فعاليات مشروع "ألف بنت .. ألف حلم" لخماسي كرة القدم بسوهاج، بمركز تدريب الملاعب المفتوحة، والمشروع يتم تنفيذه في خمسة مراكز، في إطار توجيهات الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، واللواء طارق الفقي، محافظ الإقليم، بالاهتمام بكرة القدم النسائية وتطويرها، وبدأت عودة التدريبات بمركز شباب الشيخ زين الدين التابع لإدارة شباب طهطا شمال محافظة سوھاج .

جدير بالذكر أن تدريبات مشروع ألف بنت .. ألف حلم، يتم بتعليمات الدكتور محمد فريد شوقي، وكيل وزارة الشباب والرياضة بالمحافظة، وإشراف يسري كفافي، وكيل المديرية للشباب، ومحمد زكريا، وكيل المديرية للرياضة، وجرى تخصيص الملاعب المفتوحة بميدان الثقافة، ونادي سوهاج الرياضي، ومركز شباب الري، ومركز شباب مدينة سوهاج، ومركز شباب الزهور، ومركز شباب الشيخ زين الدين بطهطا، لتنفيذ التدريبات عليها .

ويعتبر هذا المشروع أحد أهم المشروعات التى تنفذها المديرية وترعاها وزارة الشباب والرياضة بالتعاون مع المعهد الثقافي البريطاني.

ومن جانبه قال الدكتور محمد فريد شوقي أن مشروع "ألف بنت ألف حلم" الذى تنفذه الوزارة من خلال الإدارة المركزية للتنمية الرياضية "الإدارة العامة للقاعدة الشعبية"، بالتعاون مع المجلس الثقافى البريطانى يُساهم فى نشر كرة القدم النسائية حيث يستهدف المشروع تعليم الفتيات مهارات كرة القدم من خلال برنامج تدريبي متكامل.

وأضاف وكيل الوزارة أن المشروع يساهم أيضا فى اكتشاف المواهب فى كرة القدم بين أوساط الفتيات، والعمل على إعدادهن، وصقل مهاراتهن؛ ليكونوا نواةً للأندية والمنتخبات الوطنية، ويشارك به الفتيات من أعضاء مراكز الشباب، والراغبات الانضمام لتعلم مهارات رياضة كرة القدم.

وكشف شوقي أن مشروع "ألف بنت ألف حلم" بالمحافظة استطاع أن يُقدم للمنتخب الوطنى اللاعبة "علياء ثابت"، لاعبة مركز شباب الري بسوهاج، والتى تم اختيارها ضمن لاعبات المنتخب الوطني لكرة القدم سيدات، وتلعب فى مركز حراسة المرمى كأول فتاة تشارك بالمنتخب من المحافظة .