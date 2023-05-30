35 ألف مشارك في أعمال ملاحظة الثانوية الأزهرية

يشهد قطاع المعاهد الأزهرية حالة تأهب قصوى استعدادًا لانطلاق ماراثون امتحانات الثانوية الأزهرية، والتي تبدأ السبت القادم، وذلك في إطار توجيهات فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر بتوفير المناخ الملائم لخروج عملية الامتحان بشكل يليق بالأزهر ويتيح لطلابه أداء امتحاناتهم بسهولة ويسر.

وجه الإمام الأكبر لرفع درجات الاستعداد القصوى لاقتراب امتحانات الثانوية الأزهرية.

أكد فضيلة الدكتور محمد الضويني، وكيل الأزهر أنه بتوجيهات من فضيلة الإمام الأكبر أ.د/ أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، تم رفع درجات الاستعداد القصوى بمناسبة اقتراب امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية، وهذا ما أشار الضوينى إلى أنه التقى رؤساء لجان الثانوية الأزهرية ومساعديهم وحثهم على الاهتمام بطلاب الشهادة الثانوية، وأنهم مسؤولية وأمانة في أعناقهم.

مبينا أن الشهادة الثانوية الأزهرية هي أكبر دليل على تكامل وتعاون مؤسسات الدولة مع بعضها فهي ليست نتاج مؤسسة واحدة، كما أنها تعد مسألة أمن قومي، لأنها تختص بأبناء وبناة المستقبل، لذا الأخطاء فيها غير مقبولة . لافتا الى ان امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية في الأعوام الماضية تؤكد أن الأزهر استعد لها أفضل استعداد، فنتج عن ذلك عدم وجود حالات تسريب العام الماضي . مشيرا الى ان هذا العام استخدمنا كل السبل لنجاحها بما فيها التحول الرقمي والذي نتج عنه خدمات جديدة تحدث لأول مرة في الشهادة الثانوية الأزهرية.

تجهيزات الشهادة الثانوية الأزهرية

وأما تجهيزات الشهادة الثانوية الأزهرية. أوضح الشيخ أيمن عبدالغني، رئيس قطاع المعاهد الأزهرية، أن جنود الأزهر المخلصين يواصلون الليل بالنهار استعدادا لامتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية منذ فترة طويلة . مشيرا الى ان كل شخص في منظومة الامتحانات يعرف ما عليه من واجبات وما سيقدمه، وذلك بعد عقد الكثير من اللقاءات والاجتماعات التي وضحت وظيفة الجميع.



مبينا أنه تم تجهيز غرفة عمليات مركزية في قطاع المعاهد سوف تتابع أعمال الامتحانات لحظة بلحظة مهمتها الوقوف على أي عوائق أو مشاكل وحلها عل الفور.

شهر يناير بداية الاستعداد لأعمال الشهادة الثانوية الأزهرية

ذكر الشيخ أحمد عبدالعظيم، رئيس الإدارة المركزية للامتحانات، أنه من بداية شهر يناير من العام الجاري كانت انطلاقة استعدادات الثانوية الأزهرية، حيث تم التنبيه على الطلاب بتسجيل بياناتهم للتقدم للشهادة الثانوية على بوابة الأزهر الإلكترونية والذي استمر لمدة شهرين، وكذا المتقدمين لرئاسة اللجان ومساعديهم قاموا بالتسجيل على بوابة الأزهر للاختيار من بينهم العدد المطلوب للجان، كما تم اختيار الملاحظين إلكترونيا دون أي تدخل بشري ومن وقع عليه الاختيار تم تجهيز خطابات الندب لهم، وهذا العام تم إرسال ٢٥ ألف خطاب ندب للملاحظين، بجانب ١٠ آلاف من الإداريين والعمال.

بين رئيس الإدارة المركزية للامتحانات أنه تم وضع الأسئلة من خلال خبراء ومستشاري المواد التعليمية برئاسة قطاع المعاهد الأزهرية في جميع التخصصات، بالإضافة إلى مشاركة خبراء من جامعة الأزهر، وتم إعداد الأسئلة في شهر أبريل، وبعدها تمت عملية الطباعة بعد إعداد إحصائيات الطلاب من قبل الإدراة المركزية للامتحانات وتم الطباعة بداية شهر مايو، كما قمنا بتسليم جميع الأسئلة لجميع المناطق الأزهرية في مراكز توزيع الأسئلة.

أبرز الأعمال التي يقوم بها الكنترول

أعمال كنترول هي حلقة الوصل والحلقة الأهم في سلسلة الاستعداد للشهادة الثانوية الأزهرية فهي التي يتم من خلالها خروج النتيجة إلى الطلاب.

وبين خالد إبراهيم، رئيس كنترول الثانوية الأزهرية، أنه تم انتداب 1600 معلم للعمل في الكنترول تم اختيار 50% منهم عن طريق القرعة وهم الذين يعملون لأول مرة والـ 50 % الأخرى من الذين لديهم خبرات سابقة، ليكملا بعضمها البعض، ولإتاحة الفرصة للجميع، موضحا أن العمل يبدأ من الساعة السادسة صباحا ويستمر لأكثر من 12 ساعة يوميا في الأيام العادية ويستمر العمل في الكنترول لمدة شهرين.



أضاف رئيس كنترول الثانوية الأزهرية أننا بدأنا أعمال الكنترول بمراجعة جميع استمارات الطلاب والتي جاوزت هذا العام 141 ألف استمارة، وبداية من السبت المقبل مع بداية الامتحانات نقوم باستلام أوراق الإجابات من اللجان يوميا من جميع المحافظات وإعدادها وترقيمها الترقيم السري وتشطيب الفراغات من كل ورقة إجابة ونزع الاسم من ورقات الإجابة، ثم نأخذ 5 % من أوراق الإجابات بطريقة عشوائية ونصححها للوقوف على مدى سهولة وصعوبة الامتحانات ونسبة النجاح، وبعدها يتم وضعها في مظاريف وإعدادها للتصحيح، وبعد انتهاء الامتحانات يتم إرسالها لمراكز التصحيح والتي تقدر ب 16 مركزا للتصحيح على مستوى الجمهورية.

تابع رئيس كنترول الثانوية الأزهرية أنه بعد الانتهاء من التصحيح في مراكز التصحيح يتم مراجعة أوراق الإجابة مرة ثانية سؤالا سؤالا، كما يتم مراجعة جمع الدرجات مرة أخرى، ثم يتم الرصد على شيت ورقي وعلى الحاسب الآلي لاستخراج النتيجة للطلاب.

مبينا أنه يتم تأمين الكنترول تأمينا شديدا تحت إشراف رجال الداخلية، حيث يتم توفير مجموعة للإطفاء ومجموعة للحراسة على مدار 24 ساعة، كما أن المبنى محاط بالكاميرات من جميع الجوانب.

أبرز المستجدات في أعمال الشهادة الثانوية الأزهرية

ويعد التحول الرقمي هو النقطة الفاصلة وأهم المستجدات في امتحانات الشهادة الثانوية الأزهرية هذا العام.



أكد سيد عبدالعاطي، مسؤول البرمجة الإلكترونية بالإدارة المركزية للامتحانات، أنه لأول مرة تطبع أرقام الجلوس وبطاقات التعارف بصورة الطالب إلكترونيا، كما أن كل أعمال أمانة السر كلها أصبحت إلكترونية من خلال برامج أعدتها الإدارة المركزية للامتحانات، كما أن اختيار الملاحظين تم إلكترونيا وكذا رؤساء اللجان ومساعديهم.