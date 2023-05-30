أول تعليق من موسيماني على رفض لاعبي الأهلي السعودي الاحتفال بدوري يلو

علق الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الأهلي السعودي على رفض لاعبو الفريق الاحتفال بلقب دوري يلو الدرجة الأولى عقب مباراة أمس أمام الحزم.

وحسم التعادل السلبي نتيجة مباراة الأهلي والحزم التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب نادي الحزم لحساب الجولة 34 والأخيرة من دوري الدرجة الأولى، وأقيمت مراسم تتويج الأخضر عقب المباراة، إلا أن لاعبو الفريق رفضوا الاحتفال باللقب.

وقال موسيماني عن عدم احتفال اللاعبين بلقب دوري يلو؟: لا أعلم ماذا حدث، ربحت 19 بطولة واحتفلت بكل البطولات التي توّجت بها.. تفاجأت بعدم احتفال اللاعبين بالبطولة ولكن اسأل الإدارة.

وأضاف : " أنا أتحكم في الأمور داخل أرضية الملعب ولكن ما هو خارج الملعب خارج عن سيطرتي ".

الأهلي يحسم مصير موسيماني في جلسة خاصة:

وأكد وليد معاذ رئيس الأهلي السعودي في تصريحات نشرتها جريدة عكاظ السعودية اليوم أن هناك اجتماع مع المدرب بيتسو موسيماني سيتم عقده لقراءة الأوضاع الفنية للفريق وحسم مصيره.

وكان موسيماني قد أكد أن لديه بندًا في عقده مع الأهلي يمنحه حق الاستمرار مع الفريق لموسم أخر حال قيادته للصعود لدوري المحترفين والعودة مرة أخرى لدوري الأضواء.

ونجح الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني في التتويج بدوري يلو الدرجة الأولى السعودي بعد احتلاله صدارة جدول ترتيب البطولة، حيث أنهى الراقي المسابقة في الصدارة برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الحزم الوصيف.

وحسمت أربعة فرق بطاقات التأهل رسميًا لدوري المحترفين الموسم المقبل وهم الأهلي والحزم والأخدود والرياض، بينما تأكد هبوط 3 فرق وهي نجران والساحل والشعلة.