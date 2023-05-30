جلسة خاصة تحسم مصير موسيماني مع الأهلي السعودي

يعقد وليد معاذ رئيس مجلس إدارة نادي الأهلي السعودي جلسة مع الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني المدير الفني لفريق الكرة الأول، لحسم مصيرة مع القلعة الخضراء بشكل نهائي.

وأكدت الأنباء الصادرة أن إدارة الأهلي تبحث مصير المدير الفني الجنوب أفريقي بعد المستويات الرائعة الذي قدمها خلال الموسم المنقضي وقيادة الفريق للعودة مرة أخرى بدوري المحترفين.

ونجح الأهلي تحت قيادة بيتسو موسيماني في التتويج بدوري يلو الدرجة الأولى السعودي بعد احتلاله صدارة جدول ترتيب البطولة، حيث أنهى الراقي المسابقة في الصدارة برصيد 72 نقطة، بفارق 4 نقاط عن الحزم الوصيف.

وحسمت أربعة فرق بطاقات التأهل رسميًا لدوري المحترفين الموسم المقبل وهم الأهلي والحزم والأخدود والرياض، بينما تأكد هبوط 3 فرق وهي نجران والساحل والشعلة.

الأهلي يحسم مصير موسيماني في جلسة خاصة:

وأكد وليد معاذ رئيس الأهلي السعودي في تصريحات نشرتها جريدة عكاظ السعودية اليوم أن هناك اجتماع مع المدرب بيتسو موسيماني سيتم عقده لقراءة الأوضاع الفنية للفريق وحسم مصيره.

وكان موسيماني قد أكد أن لديه بندًا في عقده مع الأهلي يمنحه حق الاستمرار مع الفريق لموسم أخر حال قيادته للصعود لدوري المحترفين والعودة مرة أخرى لدوري الأضواء.