ميسي يقود تشكيلة الأرجنتين لمواجهة أستراليا وإندونيسيا

أجرى ليونيل سكالوني مدرب المنتخب الأرجنتيني تعديلات هامشية بسيطة قبل بدء تصفيات أميركا الجنوبية المؤهلة لكأس العالم 2026.

وضمت التشكيلة شبه الكاملة للمنتخب الأرجنتيني في كأس العالم 2022 في قطر، بقيادة الـ"برغوث" ليونيل ميسي، لخوض مباراتين وديتين في آسيا في منتصف يونيو المقبل.

وتواجه الأرجنتين أستراليا في 15 يونيو في بكين، وإندونيسيا بعد أربعة أيام في جاكرتا.

وفي الهجوم، يعوض جيوفاني سيميوني (نابولي الإيطالي) غياب لاوتارو مارتينيز (إنتر الإيطالي)الذي من المقرر أن يخضع لعلاج من ألم في الكاحل بعد نهائي دوري أبطال أوروبا المقرر في 10 يونيو ضد مانشستر سيتي الإنجليزي.

والدماء الجديدة في الهجوم إلى جانب الثلاثي أنخل دي ماريا (يوفنتوس الإيطالي)، ليونيل ميسي (باريس سان جيرمان الفرنسي) وخوليان ألفاريس (مانشستر سيتي الإنجليزي)، مع نيكولاس جونزاليس (فيورنتينا الإيطالي) الذي تم استبعاده من كأس العالم في اللحظات الأخيرة بسبب الإصابة، والشاب أليخاندرو غارناتشو (مانشستر يونايتد الإنجليزي).

وفي الدفاع، سيكون ليوناردو باليردي (مارسيليا الفرنسي) الذي غاب عن تشكيلة المنتخب منذ بضع دقائق لعبها في 2019، أمام فرصة أن يلعب مرة ثالثة لـ"ألبيسيليستي"، على غرار فاكوندو ميدينا (لنس الفرنسي).

وهذا اللقاء في بكين ضد منتخب أستراليا الذي تغلّبت عليه الأرجنتين 2-1 في دور الـ16 في مونديال قطر، سيمثل عودة كبيرة لكرة القدم الدولية في الصين بعد ثلاث سنوات من القيود الصحية الصارمة التي أفرغت الملاعب وأدت إلغاء مسابقات رياضية عدة.