ميسي يقترب من تحديد وجهته المقبلة.. وغموض موقف برشلونة

يعكف حاليا الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي على اتخاذ قرار نهائي حول مستقبله الكروي الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن، أن ميسي يريد إعلان قراره خلال أيام قليلة قادمة، بعد حسم التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن ميسي لديه عرض من نادي الهلال السعودي، وعدة عروض أخرى، ليس من ضمنها نادي برشلونة.

وشددت الصحيفة على أن رابطة الدوري الإسباني ما زالت تراجع خطة النادي الاقتصادية، من أجل تقديم عرض لميسي، لكن اللاعب يريد اتخاذ قراره الآن.

وزادت بأن تشافي هيرنانديز يتحدث مع ميسي بإقناعه بالانضمام لبرشلونة، لكن ميسي لا يريد الانتظار ولا يوجد ضمان لاستطاعة نادي برشلونة تقديم عرض له.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.