الثلاثاء 30 مايو 2023
الجريدة الورقية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري
بوابة الوفد الإلكترونية
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
سامي صبري

رياضة

ميسي يقترب من تحديد وجهته المقبلة.. وغموض موقف برشلونة

ميسي
ميسي

يعكف حاليا الأرجنتيني ليونيل ميسي صانع ألعاب باريس سان جيرمان الفرنسي على اتخاذ قرار نهائي حول مستقبله الكروي الفترة المقبلة.

وأكدت تقارير صحفية أن، أن ميسي يريد إعلان قراره خلال أيام قليلة قادمة، بعد حسم التتويج بلقب الدوري الفرنسي مع باريس سان جيرمان.

وأوضح التقرير أن ميسي لديه عرض من نادي الهلال السعودي، وعدة عروض أخرى، ليس من ضمنها نادي برشلونة.

وشددت الصحيفة على أن رابطة الدوري الإسباني ما زالت تراجع خطة النادي الاقتصادية، من أجل تقديم عرض لميسي، لكن اللاعب يريد اتخاذ قراره الآن.

وزادت بأن تشافي هيرنانديز يتحدث مع ميسي بإقناعه بالانضمام لبرشلونة، لكن ميسي لا يريد الانتظار ولا يوجد ضمان لاستطاعة نادي برشلونة تقديم عرض له.

وينتهي عقد ميسي مع سان جيرمان بنهاية الموسم الجاري.

الجريدة الورقية