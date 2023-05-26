حقيقة مفاوضات الزمالك مع بيتسو موسيماني

انتشر في الساعات القليلة الماضية أنباء تفيد بدخول نادي الزمالك في مفاوضات للتعاقد مع المدير الفني الجنوب أفريقي بيتسو موسيماني مدرب الأهلي السعودي السابق، لتولي المهمة الفنية في الفريق خلفًا لأسوريو.

يمتلك المدرب الكولومبي خوان كارلوس أوسوريو عرضًا من فريق كلوب أمريكا المكسيكي لتولي المهمة الفنية فيه خلفًا للمدرب فيرناندو أورتيز، المنتقل لتدريب مونتيري المكسيكي، والذي رحل بعدما خسر في نصف نهائي مرحلة كلاوسورا الدوري المكسيكي.

حقيقة مفاوضات الزمالك مع موسيماني:

أكد مرتضى منصور، رئيس نادي الزمالك، أن أسوريو باقي مع الفريق ولا يوجد أي حديث حول رحيله في الفترة الحالية، وتابع رئيس الفارس الأبيض أن المدرب يسير بخطة جيدة مع الفريق.

وتابع رئيس الزمالك أنه يدعم المدير الفني للفريق ويسانده بقيوة هو وجهازه، مشيرًا إلى أن الأخبار المنتشرة حول التعاقد مع موسيماني أو حسام حسن غير صحيحة بالمرة، وأن اللجنة الفنية في النادي غير مسموح لها بالحديث من دون العودة لمجلس الإدارة.

حسام حسن يقترب من تدريب الزمالك:

دخل حسام حسن قائمة المدربين المرشحين لتولي المهمة الفنية للفارس الأبيض في الفترة المقبلة خلفًا للمدرب الكولمبي أوسوريو الذي لم ينجح في إنقاذ الفريق من موسمه الحالي، ليخرج من دون أي لقب.

يستعد الزمالك لمواجهة طلائع الجيش يوم الثلاثاء المقبل 30 مايو الجاري، ويحتل المركز الرابع في جدول ترتيب الدوري برصيد 47 نقطة، ويريد الحفاظ على المركز الرابع للمشاركة في بطولة كأس الاتحاد الأفريقي "الكونفدرالية" بالموسم المقبل 2023-2024.