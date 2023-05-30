1700 جامعة من 150 دولة ضمن تصنيف التايم هذا العام.. وإعلان الترتيب غدًا

أعلن فيل باتى رئيس الشئون العالمية بمجلة التايم تقدم 1700 جامعة من 150 دولة فى تصنيف التايم هذا العام، وأشار فى كلمتة اليوم فى إفتتاح المؤتمر العالمى للتنمية المستدامة الذى بدأ أعمالة بجامعة الملك عبد الله للعلوم والتقنية بجدة أن التصنيف يقيم العناصر الأساسية للجامعات ويقدم ممارسات للآخرين ليتعلموا منها.



وأشار فيل باتى إلى إعلان تصنيف التايم لهذا العام غدا خلال فعاليات اليوم الثانى للمؤتمر.



وطالب فيل باتى فى كلمتة خلال المؤتمر الجامعات فى مختلف أنحاء العالم بأن تعمل من أجل تغيير العالم إلى عالم أفضل.

وحذر من خطورة أزمات المناخ والاحتباس الحرارة والتنمية المستدامة.



كان المؤتمر العالمى للتنمية المستدامة قد بدأ أعمالة أمس بمشاركة أكثر من 1000 من العلماء والمبدعين والمبتكرين من أجل التوصل إلى حلول لقضايا البيئة والتنمية المستدامة.